KMG Kliniken mit neuer Leitung der Rechtsabteilung (Pressemitteilung).

Zum 1. Januar 2022 wird Lenz Habich die Leitung der Rechtsabteilung der KMG Kliniken übernehmen. Der 44-jährige Rechtsanwalt ist bereits seit November 2019 bei den KMG Kliniken beschäftigt. Er übernimmt die Leitung von Dr. Karin Wagner, die sich aus privaten Gründen entschlossen hat, die Leitung

abzugeben. Dr. Wagner wird aber bei den KMG Kliniken bleiben und sich verstärkt um die Bereiche Beteiligungsmanagement und Medizinrecht kümmern.

Lenz Habich hat in Köln und an der University of New South Wales in Sydney Jura

studiert. Vor seiner Tätigkeit bei KMG war er als Senior Legal Counsel für die

HARIBO Gruppe in Luxemburg tätig. Zuvor war er viele Jahre als Rechtsanwalt in

Wirtschaftskanzleien in Köln und Berlin im Bereich der Sanierungs- und

Restrukturierungsberatung tätig. Lenz Habich ist verheiratet und Vater einer

Tochter.

Stefan Eschmann, Vorstandsvorsitzender der KMG Kliniken: „Ich freue mich sehr

darüber, dass wir mit Lenz Habich einen hervorragenden Mitarbeiter gewinnen

konnten, um die Rechtsabteilung zukünftig zu führen. Ich freue mich auf die

Zusammenarbeit mit ihm und wünsche ihm für seine Aufgabe viel Erfolg. Dr. Karin

Wagner danke ich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen

Jahren.“

Quelle: Pressemitteilung, 16.12.2021