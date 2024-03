KMG Klinikum Kyritz mit neuer Geschäftsführerin (Pressemitteilung).

Am Montag, dem 1. März 2021, übernimmt Sarah Henning die Klinikgeschäftsführung des KMG Klinikums Kyritz. Die 31-jährige Betriebswirtin (BA) stammt gebürtig aus Berlin und ist Mutter eines 5-jährigen Sohnes. Seit 2014 ist sie im Krankenhauswesen tätig und hat hier neben den wirtschaftlichen Aspekten besondere Kenntnisse in der Entwicklung von

Teams und Führungskräften und in Bezug auf strategische Fragen beim Ausbau eines Gesundheitsstandortes erworben.

Sarah Henning freut sich auf ihre Tätigkeit in Kyritz: „Bereits nach meinem

ersten Rundgang durch das KMG Klinikum Kyritz war ich von dem Krankenhaus

überzeugt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pflegen einen sehr

aufgeschlossenen und kollegialen Umgang miteinander, der Spirit des Klinikums

ist wirklich besonders. Dazu kommen die Fakten: Das KMG Klinikum Kyritz ist ein

sehr gut aufgestelltes Krankenhaus. Mit dem modernen Bettenhaus und OP-Trakt,

seiner hervorragenden medizintechnischen Ausstattung und vor allem mit den hoch

kompetenten und spezialisierten ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen

Teams bietet es eine regionale und auch überregionale Gesundheitsversorgung auf

höchstem Niveau. Außerdem ist das Klinikum bestens mit den umliegenden

Krankenhäusern vernetzt und teleradiologisch sogar bis in meine Geburtsstadt

Berlin verbunden. Das Krankenhaus ist ein wichtiger Baustein im Traumanetzwerk

Nordwest Brandenburg und als Lehrkrankenhaus der Universitätsmedizin Greifswald

wird hier der medizinische Nachwuchs gefördert. Ich freue mich wirklich

außerordentlich auf meine Aufgaben in diesem leistungsstarken Krankenhaus mit

seinen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Stefan Eschmann, Vorstandsvorsitzender der KMG Kliniken: „Wir freuen uns sehr

darüber, dass mit Sarah Henning eine umfassend mit den besonderen

Erfordernissen einer Krankenhausführung vertraute Betriebswirtin die Leitung

unseres KMG Klinikums Kyritz übernimmt. Ich wünsche ihr alles Gute für ihren

Start bei KMG.“

Quelle: Pressemitteilung, 24.02.2021