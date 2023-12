KMG Klinikum Sondershausen mit neuem Geschäftsführer (KMG Kliniken).

Der erfahrene Krankenhausmanager und Thüringer sieht es als seine Aufgabe, am KMG Klinikum Sondershausen eine moderne wohnortnahe medizinische Versorgung auf höchstem Niveau nachhaltig sicherzustellen. Sondershausen. Am Sonntag, dem 1. August 2021, wird Dr. Christian

Weberus die Geschäftsführung des KMG Klinikums Sondershausen übernehmen. Der 46-Jährige ist promovierter Wirtschaftsjurist und verfügt über langjährige Berufserfahrung im Gesundheitswesen. Zuletzt war er als Geschäftsführer des Elisabeth Klinikums

Schmalkalden, des MVZ Gesundheitszentrums Schmalkalden, des Seniorenparks

Schmalkalden sowie der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen tätig. Sein

beruflicher Werdegang führte ihn auch in verschiedenen gehobenen

Managementpositionen an das Städtische Klinikum Solingen, an die Kliniken

Südostbayern in Traunstein sowie an das SRH Zentralklinikum in Suhl. Der

gebürtige Arnstädter ist Vater dreier Kinder.

Dr. Christian Weberus freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich danke den KMG

Kliniken für das Vertrauen in meine Person und freue mich sehr auf die neuen

Aufgaben. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen sowie allen Partnern

möchte ich die Etablierung von modernen medizinischen Techniken und die

Vernetzung unseres Klinikums mit unseren Zuweisern weiterentwickeln und dabei

unseren Patientinnen und Patienten zeigen, dass wir am Standort Sondershausen

ein wichtiger und verlässlicher Gesundheitspartner sind.“

Stefan Eschmann, Vorstandsvorsitzender der KMG Kliniken: „Wir freuen uns, dass

wir mit Dr. Christian Weberus einen kompetenten und erfahrenen Geschäftsführer

für unser KMG Klinikum Sondershausen gewinnen konnten. Ich wünsche ihm für die

neue Aufgabe bei KMG alles Gute und heiße ihn herzlich willkommen. Bei Paul

Beilke, der sich aus privaten Gründen einer neuen beruflichen Herausforderung

zuwendet, bedanke ich mich ausdrücklich für sein hohes Engagement für unser

Klinikum und wünsche ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute.“

Quelle: KMG Kliniken, 06.07.2021