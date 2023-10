KMG Klinikums Sondershausen mit neuem Geschäftsführer

Neuer Geschäftsführer des KMG Klinikums Sondershausen (Pressenachricht).

Am Montag, dem 16. Oktober 2023, hat Mike Schuffenhauer seine Tätigkeit als Geschäftsführer des KMG Klinikums Sondershausen aufgenommen. Er ist Diplom-Kaufmann im Studiengang „Management für Unternehmen mit öffentlichen Aufgaben“ mit den Schwerpunkten Krankenhausmanagement und Controlling. Der 50-Jährige stammt gebürtig aus Chemnitz, ist verheiratet und Vater eines Kindes.

Schuffenhauer ist bereits seit fast 30 Jahren im Gesundheitswesen aktiv. In den letzten siebzehn Jahren war er unter anderem als Klinikmanager und Geschäftsführer bei verschiedenen Einrichtungen der ASKLEPIOS Kliniken und bei der AccuMeda Health Invest tätig. Zuletzt bekleidete er die Funktion des Alleingeschäftsführers der kommunalen Unternehmensgruppe der Muldentalkliniken.

Mike Schuffenhauer: „Ich freue mich sehr über die Aufnahme meiner Tätigkeit im KMG Klinikum Sondershausen. Die aktuellen Pläne zur Umgestaltung der Krankenhauslandschaft, notwendige Reformen, die Digitalisierung im Gesundheitswesen, der Personalmangel und eine älter werdende Gesellschaft stellen uns alle aktuell vor große Herausforderungen. Ich freue mich darauf, diese Herausforderungen in einem sehr gut aufgestellten Krankenhaus der KMG Kliniken anzugehen. Es ist wichtig, auch in weniger dicht besiedelten Regionen eine zuverlässige und hochwertige stationäre Versorgung sicherzustellen. In den nächsten Tagen möchte ich das KMG Klinikum Sondershausen mit seinen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern intensiv kennenlernen. Ich freue mich bereits jetzt auf den fachlichen Austausch und die gemeinsame Zusammenarbeit.“

Stefan Eschmann, Vorstandsvorsitzender der KMG Kliniken: „Wir freuen uns darüber, dass wir mit Mike Schuffenhauer einen Geschäftsführer für unser KMG Klinikum Sondershausen gefunden haben, der über langjährige Erfahrung im Gesundheitswesen und in Führungspositionen bei unterschiedlichen Krankenhausträgern verfügt. Ich heiße ihn herzlich bei den KMG Kliniken willkommen und wünsche ihm für seine Aufgaben in Sondershausen alles Gute und viel Erfolg. Bei seinem Vorgänger Dr. Christian Weberus bedanke ich mich für seinen Einsatz und wünsche ihm alles Gute für seinen weiteren Werdegang. Er hat sich einer neuen beruflichen Herausforderung gestellt.“

Quelle: Pressenachricht, 17.10.2023