Knappschaftsklinikum Saar: Fördermittelzusage für die Modernisierung des OP-Bereichs in Püttlingen (Pressemitteilung).

Püttlingen, 27.10.2021. Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann hat das Knappschaftsklinikum Saar in Püttlingen besucht und sich über den Fortschritt der Investitionen informiert. Dabei brachte sie auch einen symbolischen Scheck mit, als Fördermittelzusage für die Modernisierung des

OP-Bereichs am Standort Püttlingen. 5,6 Millionen Euro gibt’s vom Ministerium, das ist die Hälfte der Baukosten von 11,2 Millionen Euro.

Baustelle im Erdgeschoss

„Unsere Fördermittel werden in diesem Haus gut angelegt sein“, sagte Monika

Bachmann bei der feierlichen Scheckübergabe und lobte das Klinikmanagement:

„Das KKSaar gehört zu den am besten geführten Häusern, was die Arbeit

erleichtert.“ Auch bei der Digitalisierung lege das KKSaar „ordentlich vor“, so

Bachmann.

KKSaar-Geschäftsführerin Andrea Massone bedankte sich herzlich für die

Förderzusage und betonte die gute Zusammenarbeit mit dem

Gesundheitsministerium.

ZNA-Begehung

Dabei erfuhr die Ministerin auch vom Status Quo der übrigen staatlich

geförderten Projekte in Püttlingen. Darunter die komplette Neugestaltung der

großen zentralen Patientenaufnahme (inklusive Notaufnahme). In Zukunft soll die

Notfallversorgung noch strukturierter ablaufen, wobei alle wichtigen

Abteilungen wie etwa Röntgen und CT in unmittelbarer Nähe angeordnet werden.

„Wir haben außerdem zwei zusätzliche Spezialisten eingestellt, die unsere

Digitalisierung weiterentwickeln“, erzählte Andrea Massone. Dabei werde die

Baustelle im Erdgeschoss komplett von außen erschlossen. „Dadurch wird während

des Umbaus der Klinikbetrieb nicht gestört“, versprach die Geschäftsführerin

und lud die Ministerin samt ihren Begleitern gleich zum offiziellen Spatenstich

am 14 Januar 2022 ein.

Quelle: Pressemitteilung, 27.10.2021