Knappschaftskrankenhaus Dortmund mit neuer Leitung (Pressemitteilung).

Matthias Wagner übernahm jetzt als Nachfolger von Jonas Wintz die Standortleitung für das Knappschaftskrankenhaus Dortmund. Seit April 2019 übte er diese Funktion am Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund aus. Zuvor war er im Klinikum Westfalen als Referent der Hauptgeschäftsführung tätig und arbeitete an

Projekten und Neustrukturierungen für das Klinikum Westfalen und das Klinikum Vest mit. Matthias Wagner hatte interimsweise auch schon die Leitung der Klinik am Park Lünen inne. Sein

Studium schloss er mit dem Mastertitel für Management im Gesundheitswesen ab.

Der 30-Jährige ist im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen, verheiratet und

Vater eines Kindes. Weiterer Familienzuwachs ist geplant.

Jonas Wintz wechselte innerhalb der Knappschaft Kliniken an das

Knappschaftskrankenhaus Gelsenkirchen. Beiden wünschte zum Wechsel Stefan Aust

(Bildmitte), Hauptgeschäftsführer des Klinikums Westfalen, viel Erfolg und

bedankte sich für den Einsatz in den bisherigen Funktionen.

Am Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund übernimmt Verwaltungsleiter Lukas

Tacke interimsweise auch die Aufgaben des Standortleiters.

Quelle: Pressemitteilung, 09.02.2021