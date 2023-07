KPlus-Gruppe: Wechsel in der Konzerngeschäftsführung (Pressemeldung).

In Zeiten des Umbruchs übernimmt Kai Siekkötter die Position des Sprechers der Geschäftsführung von Andreas Degelmann und wird gemeinsam mit Wolfram Bannenberg die großen Zukunftsaufgaben der Kplus Gruppe steuern. Es sind große Aufgaben, die auf Kai Siekkötter warten. Zum 1. Oktober wird er als Sprecher

der Geschäftsführung auf Andreas Degelmann folgen, der nach fast drei Jahren in die Geschäftsführung der St. Augustinus Gruppe nach Neuss wechselt. Kai Siekkötter wird gemeinsam mit Wolfram Bannenberg in der

Konzerngeschäftsführung drei große Themenfelder bearbeiten: die Umsetzung des

Medizinkonzepts für die Region, die Verhandlungen zum Krankenhausbedarfsplan

und die geplante Fusion.

Die Pandemie, die gerade für Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen ganz

andere Themen in den Fokus rückte, hat die Priorisierungen verschoben. „Wir

wollten bei der Frage einer Anbindung an einen größeren katholischen

Krankenhausverbund weiter sein, arbeiten aber weiter mit Nachdruck dran“, gibt

Thomas Marx zu. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Kplus Gruppe weiter:

„Mit Kai Siekkötter haben wir in unseren eigenen Reihen einen ausgewiesenen

Experten, der in der Region ausgezeichnet vernetzt ist, die Kplus Gruppe in-

und auswendig kennt und deshalb gemeinsam mit Wolfram Bannenberg die

Entwicklung positiv und energisch nach vorn treiben kann.“ Er sei ein absoluter

Glücksfall. „Ich sehe es als Auszeichnung für die Kplus Gruppe an, dass sie

solche Mitarbeitende in ihren Reihen hat, die auch bereit sind, zusätzliche

Verantwortung zu übernehmen.“

Seit 2013 ist Kai Siekkötter zunächst als Krankenhaus-Direktor in Haan und

jetzt als Geschäftsführer für die drei Kplus-Kliniken in Haan, Hilden und

Solingen bei der Kplus Gruppe. Der gebürtige Niedersachse ist ein erfahrener

Gesundheitsexperte. Vor fast 30 Jahren begann er sein Studium der

Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen an der Fachhochschule in Osnabrück. Dann

ging es nach NRW. Über Bochum, Mülheim an der Ruhr, Bergisch-Gladbach und

Ratingen kam er zur Kplus Gruppe. Für den 49-Jährigen hat das Gesundheitswesen

nichts von seinem Reiz verloren: „Es ist ein eigener Kosmos: Patienten und

Bewohner, Mitarbeitende, Medizin, Pflege, Technik, Politik, Finanzen. Das für

eine ganze Gruppe und eine große Region gestalten zu können, ist eine ungeheuer

spannende Aufgabe.“

Der scheidende Sprecher der Geschäftsführung Andreas Degelmann hat gemeinsam

mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Wolfram Bannenberg und dem Aufsichtsrat

personelle Strukturen geschaffen, die die neue Aufteilung mit zusätzlichen

Aufgaben für Kai Siekkötter erst möglich machen. „Wir haben in den Kliniken und

Senioreneinrichtungen kaufmännisch Verantwortliche, die sehr stark in der

operativen Umsetzung der strategischen Ziele sind und gleichzeitig die Belange

der Mitarbeitenden und der uns anvertrauten Menschen nicht aus dem Blick

verlieren“, sagt Thomas Marx. Sein Dank gilt Andreas Degelmann. „Andreas

Degelmann hat mit Weitblick viele Weichen gestellt, die auch zukünftig die

Versorgung der Patienten und Bewohner durch Einrichtungen in katholischer

Trägerschaft sichern werden. Es ist allein der Pandemie geschuldet, dass der

die Früchte seiner Arbeit nicht mehr selbst einfahren kann.“

Quelle: Pressemeldung, 02.09.2022