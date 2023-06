Kplus Holding: Schutzschirmverfahren bantragt

Die Geschäftsführung hat heute beim Amtsgericht in Wuppertal für die Klinikstandorte St. Lukas Klinik in Solingen, St. Josefs Krankenhaus Hilden und St. Josef Krankenhaus Haan sowie für die Holding (Verwaltungsgesellschaft) der Kplus Gruppe GmbH die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung beantragt (Pressenachricht).

Die Kplus Gruppe hat heute für die Kplus Holding ein Schutzschirmverfahren beantragt. Hiervon betroffen sind auch die drei Klinikstandorte in Solingen, Hilden und Haan und die Genesis GmbH, die nun in Eigenverwaltung in einem umfangreichen Sanierungsprozess restrukturiert werden. Alle anderen

Einrichtungen, insbesondere das St. Remigius Krankenhaus in Opladen, sind nicht betroffen. Die Sanierung sieht eine zeitnahe Verlagerung der medizinischen

Leistungen der St. Lukas Klinik nach Hilden und Haan vor. Die Gehälter der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Versorgung der Patientinnen und

Patienten ist sichergestellt.

Die Geschäftsführung hat heute beim Amtsgericht in Wuppertal für die

Klinikstandorte St. Lukas Klinik in Solingen, St. Josefs Krankenhaus Hilden und

St. Josef Krankenhaus Haan sowie für die Holding (Verwaltungsgesellschaft) der

Kplus Gruppe GmbH die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung

beantragt. Auch die Genesis GmbH, die unter anderem die zentrale

Speiseversorgung übernimmt, kommt unter den Schutzschirm. „Die finanzielle

Situation ist für alle Krankenhäuser angespannt“, erklärt Kai Siekkötter,

Sprecher der Geschäftsführung der Kplus Gruppe „Wir haben uns bewusst und so

früh wie rechtlich möglich für diesen Schritt entschieden, um handlungsfähig zu

bleiben und Maßnahmen einzuleiten, die eine mögliche Zahlungsunfähigkeit im

Laufe des Jahres verhindern. Mit dem Schutzschirmverfahren stellen wir sicher,

dass der Krankenhausbetrieb genauso wie bisher weitergeht und wir unsere

Patientinnen und Patienten heute und in Zukunft bestmöglich versorgen können.“

Zurzeit sei man zahlungsfähig, betont Siekkötter, man könne aber bei den

derzeitigen politischen Rahmenbedingungen nicht ausschließen, dass sich das

ohne zügig eingeleitete Sanierungsmaßnahmen im Laufe des Jahres ändern werde.

Auch nach Einleitung des Schutzschirmverfahrens liegt die Unternehmensführung

in vollem Umfang in den Händen der jetzigen Geschäftsführung. Im Rahmen des

Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung hat die Kplus Gruppe die erfahrenen

Insolvenzrechtsexperten und auf die Sanierung von Krankenhäusern

spezialisierten Rechtsanwälte Stefan Denkhaus und Friedemann Schade aus der

Kanzlei BRL gewinnen können und ihnen Generalhandlungsvollmacht erteilt. So ist

die notwendige betriebswirtschaftliche und insolvenzrechtliche Begleitung in

einem solchen Verfahren gesichert.

Am Freitagvormittag wurden die Mitarbeitenden der betroffenen Gesellschaften

über das Schutzschirmverfahren informiert. In den nächsten Wochen wird der

Sanierungsplan im Detail erarbeitet, der auch Gespräche mit möglichen

Investoren vorsieht. Teil der Pläne ist die Zentralisierung der Medizinischen

Leistungen an den Standorten in Haan und Hilden. Das bedeutet, dass die

Fachabteilungen der St. Lukas Klinik in Solingen spätestens Anfang des Jahres

nach Hilden und Haan umziehen werden – und damit schneller als bisher geplant.

Mehr Handlungsspielraum durch Schutzschirm

Das Schutzschirmverfahren bietet der Klinik mehr Handlungsspielräume, um das

Unternehmen finanziell zu sanieren. Ein Vorteil: Gehälter und Löhne der

Mitarbeitenden werden für drei Monate durch die Agentur für Arbeit gezahlt.

„Außerdem haben wir durch das Verfahren die Möglichkeit, laufende Verträge zu

überprüfen und neue Vereinbarungen zu treffen“, erläutert Friedemann Schade.

St. Remigius Krankenhaus, Senioreneinrichtungen, MVZs, Therapieeinrichtungen

und Schule sind nicht betroffen

Weder das St. Remigius Krankenhaus in Leverkusen Opladen noch die zur Kplus

Gruppe gehörenden neun Senioreneinrichtungen in Solingen, Haan, Leverkusen,

Monheim und Düsseldorf sind von dem Sanierungsverfahren betroffen. Das gilt

auch für die MVZs und Therapieeinrichtungen. Die Ausbildung der

Pflegeschüler:innen läuft wie gewohnt weiter, denn auch das Katholische

Bildungszentrum Haan ist von den Maßnahmen nicht betroffen.

Übersicht der nicht vom Schutzschirmverfahren betroffen Einrichtungen

KRANKENHAUS

St. Remigius Krankenhaus, Leverkusen-Opladen

SENIORENEINRICHTUNGEN

St. Antonius Altenheim, Düsseldorf

St. Joseph Altenheim, Solingen

St. Joseph Wohnpark, Solingen

Haus Rheinpark, Leverkusen

St. Lukas Pflegeheim, Solingen

St. Albertus Altenheim, Leverkusen

St. Lukas Tagespflegehaus, Solingen

St. Marien Altenheim, Monheim am Rhein

MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN

MVZ Remigius Ärztezentrum, Leverkusen-Opladen

MVZ Rhein-Berg Praxis Solingen, Solingen

MVZ Rhein-Berg Praxis Hilden, Hilden

THERAPIE

Remigius Reha, Leverkusen-Opladen

Therapiezentrum Solingen

Therapiezentrum Hilden

Therapiezentrum Haan

SCHULE

Katholisches Bildungszentrum Haan

