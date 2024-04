Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH mit neuer Geschäftsführerin (Pressenachricht).

Nachdem Matthias Meier, seit zweieinhalb Jahren Geschäftsführer der KLF gGmbH und ihrer Tochtergesellschaften, die dringende Bitte geäußert hat, kurzfristig von seinen Pflichten in der KLF entbunden zu werden, hat der Aufsichtsrat der KLF gGmbH in seiner gestrigen Sitzung

einstimmig die bisherige kaufmännische Geschäftsführerin Monique Bliesener zu seiner Nachfolgerin berufen. Der Wechsel in der Geschäftsführung soll bereits zum 15. Juli 2022 erfolgen.

Hintergrund für den Entlassungswunsch des bisherigen Geschäftsführers ist die

Tatsache, dass er in unmittelbarer Nähe seines Wohnorts Regensburg eine neue

Aufgabe in der Geschäftsführung eines Krankenhauses übernehmen kann und für ihn

damit die bislang sehr weiten Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

entfallen.

„Der gesamte Aufsichtsrat bedauert den Weggang von Herrn Meier sehr und wir

sind ihm zu großem Dank für sein Engagement für unser Unternehmen in dieser

schwierigen Zeit, geprägt durch die Coronapandemie und den Krankenhausneubau,

verpflichtet.“ bedauert Landrat Dr. Klaus Michael Rückert den Weggang von

Meier. „Wir sind zugleich dankbar darüber, dass Frau Monique Bliesener, unsere

bisherige kaufmännische Direktorin sehr großes Interesse bekundet hat, Herrn

Meier in die Geschäftsführung nachzufolgen. Frau Bliesener ist seit zweieinhalb

Jahren für unser Haus tätig und sie hat sich in dieser Zeit insbesondere um den

Teilneubau sowie um zahlreiche Projekte zur Optimierung der Arbeitsabläufe und

Wirtschaftlichkeit unserer Klinik gekümmert. Sie ist hochkompetent und äußerst

motiviert. Frau Bliesener wird sich weiter persönlich um den Teilneubau kümmern

und damit gewährleisten, dass dieses größte Bauvorhaben in der Geschichte des

Landkreises Freudenstadt, das auf einem sehr guten Weg ist, auch zu einem sehr

guten Abschluss gebracht werden kann. Der Aufsichtsrat und ich persönlich

freuen uns sehr, auf die noch intensivere Zusammenarbeit mit Frau Bliesener und

wünschen ihr viel Erfolg, ein gutes Durchhaltevermögen, eine stets glückliche

Hand, aber auch viel Freude in ihrer neuen Funktion.“ so der Landrat weiter.

Zur Person:

Monique Bliesener (Jahrgang 1979) hat nach ihrer Ausbildung zur

Physiotherapeutin ein Studium der Betriebswirtschaft absolviert und dieses im

Mai 2011 mit dem Master in International Hospital and Healthcare Management an

der Frankfurt School of Finance & Management abgeschlossen. Parallel zum

Studium war sie im Controlling zunächst eines Wirtschaftsunternehmens und nach

Abschluss des Studiums als Controllerin an der Medizinischen Hochschule

Hannover tätig. Es folgten Stationen im Projektmanagement der Hochschule und

als Referentin der Geschäftsführung der Städtischen Kliniken Köln, bis ihr im

Juli 2014 die Kaufmännische Leitung des Ernst von Bergmann Klinikums in Potsdam

und anschließend des St. Marien- und St. Elisabethenkrankenhauses in Frankfurt

übertragen wurden. Seite Januar 2020 ist Monique Bliesener als Kaufmännische

Direktorin der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH tätig.

Quelle: Pressenachricht, 24.06.2022