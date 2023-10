Krankenhaus Marienstift Neuerkerode mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Dennis Figlus ist seit dem 1. Oktober 2020 neuer Geschäftsführer des Krankenhauses Marienstift. Er teilt sich die Geschäftsführung des christlichen Traditionshauses, das über 147 Betten und fünf Fachkliniken verfügt, mit Rüdiger Becker, Direktor der Evangelischen Stiftung Neuerkerode (ESN). Darüber hinaus bildet er gemeinsam

mit Becker sowie Dr. Udo Rudolf Schwippel (Ärztlicher Direktor) und Rosemarie

Ölschlager (Pflegedirektorin) die Klinikleitung.

Figlus ist Betriebswirt und begann seine berufliche Laufbahn im Controlling

einer Großkanzlei, in der er an diversen Projekten und

Change-Management-Prozessen beteiligt war. In den Jahren 2015/16 leitete er

zwei kommunale Flüchtlingsunterkünfte. Im Anschluss fokussierte sich der

32-Jährige auf das Krankenhausmanagement. Zuletzt war er in leitender Position

in einem Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung tätig. Dort entwickelte er

gemeinsam mit der Geschäftsführung Struktur- und Prozessanpassungen sowie

Digitalisierungskonzepte. Der gebürtige Essener ist verheiratet und Vater von

zwei Kindern.

„Wir freuen uns, dass wir mit Dennis Figlus einen Geschäftsführer für das

Krankenhaus Marienstift gewinnen konnten, der über ein breites Spektrum an

Erfahrungen im medizinischen Sektor verfügt“, so Rüdiger Becker. „Da Wolfgang

Jitschin die Geschäftsführung im Klinikum Peine übernommen hat, werden die

Aufgabengebiete, die er ursprünglichen weiter für das Marienstift bearbeiten

sollte – die Neu- und Umbaumaßnahmen am Standort sowie den Aufbau des

Sozialmedizinischen Zentrums (SMZ) – nun von Herrn Figlus übernommen.“

„Die neue Aufgabe in einem kleinen, aber feinen und bereits 150 Jahre alten

Haus stellt für mich eine spannende Herausforderung dar“, sagt Dennis Figlus.

„Mein Ziel ist es, die Strukturen zu optimieren, das Marienstift im

Versorgungsnetzwerk der Evangelischen Stiftung Neuerkerode zu etablieren und

die medizinischen Schwerpunkte noch weiter zu schärfen.“

Quelle: Pressemitteilung, 05.10.2020