Krankenhaus Porz am Rhein erhält Förderbescheid über 15,8 Millionen Euro für neues Eltern-Kind-Zentrum (Pressemitteilung).

Die Vorsitzende des Beirats Anne Henk-Hollstein und der Geschäftsführer Arist Hartjes haben heute für den Teilneubau eines eigenen Eltern-Kind-Zentrums am Krankenhaus Porz am Rhein einen Förderbescheid über 15,8 Millionen Euro von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erhalten. Arist Hartjes,

Geschäftsführer des Krankenhauses Porz am Rhein, bedankte sich für den Förderbescheid. „Das Eltern-Kind-Zentrum ist ein wesentlicher Baustein in unserer Gesamtentwicklung als moderner Krankenhausstandort. Wir wollen die

Versorgung von Neu- und Frühgeborenen in der Region weiter verbessern und

führen deshalb unsere geburtshilfliche Abteilung, unsere Wöchnerinnenstation,

die neonatologische Intensivabteilung und unsere Kinderklinik auch räumlich

näher zusammen. Durch kürzere Wege verbessern wir die interdisziplinäre

Zusammenarbeit dieser drei Abteilungen und optimieren somit unser Angebot für

Kinder, Frühgeborene und Mütter. Weitere Investitionen in den Standort zur

Erhöhung der Versorgungsqualität werden folgen.“

Auch Anne Henk-Hollstein, Vorsitzende des Beirats, freute sich über den

Förderbescheid für das Eltern-Kind-Zentrum. „Damit ist ein wegweisender Schritt

erfolgt. Das neue Zentrum bildet einen wichtigen Baustein im Strategiekonzept

2030 des Krankenhauses. Es ist sehr gut, dass mit der Maßnahme nun vorzeitig

begonnen werden kann. Ich bedanke mich in diesem Zusammenhang bei Herrn Hartjes

und den Planern für ihr weitsichtiges Handeln, sodass wir die Planung bereits

in der Schublade hatten, als der Förderaufruf kam. So konnten wir schnell die

Förderung beantragen, die wir nun bereits wenige Monate später erhalten haben.

Damit ist auch ein wesentlicher Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit erfolgt.

Dr. Ralf Unna, Vorsitzender des Kuratoriums der Krankenhausstiftung Porz am

Rhein, bedankte sich vor allem in Namen der Kleinsten: „Die Förderung für das

Eltern-Kind-Zentrum ist besonders für die Kinder aus Porz und der Region ein

Gewinn. Alle Eltern wünschen sich eine bestmögliche gesundheitliche Versorgung

für ihren Nachwuchs, ohne weite Wege zurücklegen zu müssen. Ein solches Zentrum

stärkt die Eigenständigkeit des Krankenhauses und bereichert den Standort.“

Verbindung aus Geburtshilfe, Wöchnerinnenstation und Kinderklinik

Das neue Gebäude wird an die Kinderklinik angebunden sein und bündelt künftig

mehrere Abteilungen zur Versorgung von Neu- und Frühgeborenen unter einem Dach.

Ziel ist, im Jahr 2023 mit den Arbeiten an dem Teilneubau, der südlich der

Kinderklinik errichtet wird, zu beginnen. Bei dem Gebäude handelt es sich um

einen zweigeschossigen Erweiterungsbau. Dieser umfasst im Obergeschoss eine

Wöchnerinnenstation mit 28 Betten in Zwei-Bett-Zimmern, eine geburtshilfliche

Ambulanz sowie die erforderlichen Nebenräume.

Im Erdgeschoss befindet sich künftig die Entbindungsabteilung mit bis zu sechs

Kreißsälen, der Sectio-OP mit entsprechenden Nebenräumen sowie die

neonatologische Intensiv- und Überwachungsstation mit acht Betten. Um eine

bedarfsgerechte Zuwegung zwischen den Etagen zu gewährleisten, sind zwei

Bettenaufzüge geplant. Das Eltern-Kind-Zentrum wird im Bereich der bestehenden

Kinderklinik einen eigenen Haupteingang erhalten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Krankenhaus eine Einzelförderung des

Landes für den Neubau der Krankenpflegeschule in Höhe von einer Million Euro

und die damit verbundene Erweiterung der Ausbildungskapazität auf 150 Plätze

erhalten. Für die nächsten Jahre sind darüber hinaus weitere umfangreiche

Erweiterungen und Sanierungen geplant, die im Zusammenhang mit der Umsetzung

der Strategie „KH Porz 2030“ stehen.

Quelle: Pressemitteilung, 19.11.2021