Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) mit neuer Geschäftsführung (Elisabeth Vinzenz Verbund).

Peter Pfeiffer folgt zum 01. Januar 2022 auf Thomas Wüstner in der Position des Geschäftsführers des EKBK Halle (Saale). Peter Pfeiffer ist seit 2014 Geschäftsführer des Krankenhauses St. Joseph-Stift Dresden. Mit dem Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) übernimmt der gebürtige

Dresdner mit Wohnsitz Leipzig zum Jahreswechsel die Verantwortung für ein zweites Krankenhaus im Elisabeth Vinzenz Verbund (EVV).

Pfeiffer wechselte nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und fünf

Jahren Berufserfahrung im Uniklinikum Dresden als Leiter Controlling ins

Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden, akademisches Lehrkrankenhaus mit

sachsenweit hoher Reputation als Spezialversorger. Nach der Position als

kaufmännischer Direktor führt er das St. Joseph-Stift seit Januar 2014 - und

bis auf Weiteres, bis hier über eine Nachbesetzung entschieden wird.

Peter Pfeiffer: „Ich freue mich auf das Krankenhaus St. Elisabeth und St.

Barbara und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich stelle mich sehr

gern der Herausforderung, ein so renommiertes Haus zu führen, das mit seinem

breitgefächerten medizinischen Profil und seinem Anspruch, mehr als nur Ort der

medizinischen Versorgung zu sein, einen hohen Stellenwert in Halle und der

Region genießt. Hierbei weiß ich um den guten Teamgeist des Direktoriums und

der vielen Spezialisten auf allen Ebenen, den ich gern fördere und den es

braucht, um das Krankenhaus auch weiterhin in seinem Anspruch zu festigen.“

Gemeinsam im Verbund

Das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) ist - wie das

Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden - eine Einrichtung in Trägerschaft des

Elisabeth Vinzenz Verbundes (EVV). Geschäftsführer des EVV, der zu den größten

katholischen Krankenhausträgern Deutschlands zählt, ist Dr. Sven U. Langner.

Unterstützt wird er seit November 2021 durch ein vierköpfiges

Führungskollegium:

Ines Hübsch, ppa (Leiterin der EVV Zentralbereiche, der EVV Geschäftsstelle und

der Servicegesellschaften)

Tobias Dreißigacker (Geschäftsführer St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof

und Franziskus Krankenhaus Berlin)

Stefan Fischer (Geschäftsführer St. Bernward Krankenhaus Hildesheim)

Peter Pfeiffer (Geschäftsführer Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden und ab

1.1.2022 Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle/Saale)

Dr. Sven U. Langner: „Mit Herrn Pfeiffer besetzen wir die Nachfolge von Herrn

Wüstner Verbund-intern und sorgen somit für einen geräuschlosen Übergang in der

Geschäftsführung. Herr Pfeiffer ist seit Gründung des EVV in verantwortlicher

Position in Dresden tätig und hat hier gezeigt, wie sich ein Krankenhaus im

einem fordernden Umfeld behaupten und entwickeln kann. Mit Herrn Wüstner

verbindet ihn eine kollegiale Zusammenarbeit in unterschiedlichen

Handlungsfeldern und Projekten auf Ebene der EVV

Krankenhausgeschäftsführersitzungen. Es freut mich, dass wir diese wichtige

Stellennachbesetzung über unsere Verbundfamilie leisten können.“

Dr. Hans-Jürgen Marcus, Aufsichtsratsvorsitzender EVV: „Mit Herrn Pfeiffer

gewinnen wir einen Geschäftsführer für unser Krankenhaus St. Elisabeth und St.

Barbara in Halle, der schon gezeigt hat, dass er über außerordentliche

fachliche Kompetenzen verfügt. Neben diesen Fähigkeiten vertritt er offensiv

das besondere christliche Profil des EVV. Dankbar sind wir Herrn Pfeiffer, dass

er für eine Übergangszeit seine Geschäftsführerfunktion in Dresden weiter

wahrnehmen wird.“

Sr. M. Dominika Kinder, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende EVV: „Wir

sehen, dass Herrn Pfeiffer mit der Führung zweier Krankenhäuser große Aufgaben

bevorstehen. Hierbei wünschen wir ihm die nötige Kraft und Ausdauer sowie

Gottes gute Führung und Segen.“

Das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle (Saale) ist Akademisches

Lehrkrankenhaus der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und gehört mit

rund 1.300 Beschäftigten und mehr als 600 vollstationären Betten zum

katholischen Elisabeth Vinzenz Verbund. Als Haus der Schwerpunktversorgung

verfügt es über 14 Kliniken der Fachgebiete Anästhesie, Intensivmedizin,

Notfallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin, Allgemein-, Viszeral- und

Tumorchirurgie, Gefäßchirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Innere

Medizin, Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologie und Kinderintensivmedizin,

Kinderchirurgie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatische Medizin und

Psychotherapie sowie über ein Sozialpädiatrisches Zentrum mit

Interdisziplinärer Frühförderstelle. Das angegliederte Medizinische

Versorgungszentrum, das Medizinische Zentrum für Erwachsene mit Behinderung

sowie eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung ergänzen das breite

medizinische Leistungsspektrum des seit 120 Jahren bestehenden Hauses für die

Region.

www.krankenhaus-halle-saale.de

Portrait: Peter Pfeiffer

Foto: EVV

peter_pfeiffer.jpg

Der Elisabeth Vinzenz Verbund (EVV) gehört bundesweit zu den größten

christlichen Trägerverbünden von Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen im

Gesundheits- und Sozialwesen. Der EVV verbindet an seinen

Krankenhaus-Standorten in sieben Bundesländern eine moderne und kompetente

medizinisch-pflegerische Versorgung mit der Tradition christlicher

Nächstenliebe und gelebter Menschlichkeit. Trägergesellschaft ist die Elisabeth

Vinzenz Verbund GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Sven Ulrich

Langner. Gesellschafterinnen der Trägergesellschaft sind die Katholische

Wohltätigkeitsanstalt zur heiligen Elisabeth Reinbek, rechtsfähige Stiftung

Öffentlichen Rechts (KWA) und die Vinzenz Bernward Stiftung Hildesheim.

Quelle: Elisabeth Vinzenz Verbund, 19.11.2021