Krankenhaus Wittmund: Neuer Geschäftsführer gesucht

Krankenhaus Wittmund: Gesellschafterversammlung stimmt einer Aufhebungsvereinbarung mit dem Geschäftsführer zu (Presseaussendung).

Die Gesellschafterversammlung stimmt einer Aufhebungsvereinbarung mit Herrn Benninghoff zum 31.12.2022 zu. Wittmund. In der Gesellschafterversammlung der Krankenhaus Wittmund gGmbH wurde in seiner Sitzung am 27.07.2022 dem Wunsch von Herrn Benninghoff entsprochen, eine

Aufhebungsvereinbarung zum 31.12.2022 zu schließen. Dementsprechend verlässt Herr Benninghoff mit diesem Datum die Position des

Geschäftsführers der Krankenhaus Wittmund gGmbH. Der Beschluss der

Gesellschafterversammlung erfolgte einstimmig. Man bedanke sich für die

konstruktive Zusammenarbeit und vor allem für die hervorragende Führung des

Wittmunder Krankenhauses.

Während seiner Zeit im Krankenhaus Wittmund hat der 55-Jährige vieles auf den

Weg gebracht. Der 1. Bauabschnitt wurde abgeschlossen und der 2. Bauabschnitt

Neustrukturierung der Pflege inkl. Verlegung des Haupteinganges im Rahmen der

Zielplanung auf den Weg gebracht. Mit der Umsetzung wird noch in 2022 begonnen.

Durch einen soliden Ausbau und Weiterentwicklung der Leistungen sowie Anpassung

vieler Prozesse haben sich die Ergebnisse des Krankenhauses immer weiter

verbessert. Das Krankenhaus schreibt jetzt das dritte positive Betriebsergebnis

und den zweiten Jahresüberschuss in Folge. Dies ist immer mit dem Blick auf die

Gesamtversorgungssituation der Bevölkerung rund um das Krankenhaus und dem

Gesundheitszentrum Wittmund erfolgt. All dies unter den seit Anfang 2020

geltenden riesigen Herausforderung der Coronapandemie.

Landrat Holger Heymann wurde in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender

der Krankenhaus Wittmund gGmbH beauftragt, eine Nachfolge für Herrn Benninghoff

zu finden. Herr Heymann betont, dass alle Schlüsselpositionen im Wittmunder

Krankenhaus ideal besetzt seien. Nur so war es möglich, dem Wunsch von Herrn

Benninghoff zu entsprechen. Sofern nach dem 31.12.2022 noch keine Nachfolge die

Geschäftsführerposition antritt, sind die nachfolgenden Ebenen ideal besetzt,

sodass die laufenden Geschäfte des Wittmunder Krankenhauses auch ohne

Geschäftsführer kurzfristig weitergeführt werden können.

Ralf Benninghoff bedankt sich bei Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung

für die sehr gute Zusammenarbeit, die nicht immer selbstverständlich ist. Ein

ganz besonderer Dank ging natürlich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Krankenhauses und des MVZ. Ohne eine so tolle Mannschaft wäre dieser positive

Weg nicht möglich gewesen.

Quelle: Presseaussendung, 28.07.2022