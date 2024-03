Krankenhausdirektor verlässt das DGD-Krankenhaus Sachsenhausen (Pressemitteilung).

Dr. Uwe Kage, seit 2016 Krankenhausdirektor des DGD-Krankenhauses Sachsenhausen, orientiert sich beruflich neu. Er verlässt das Unternehmen zum 31. Januar und wechselt als Kaufmännischer Leiter zum Klinikum Fürth, einem kommunalen Schwerpunktversorger mit rund 800 Betten und 2.600 Mitarbeitenden. Die Aufgaben

Dr. Kages übernehmen kommissarisch die Vorstände der DGD-Stiftung, Dr. Claudia Fremder und Hubertus Jaeger. „In den letzten 4 ½ Jahren hat Dr. Uwe Kage das Krankenhaus Sachsenhausen mit

großem Engagement geführt und die Abteilungen und Kliniken gemeinsam mit seinem

Führungsteam gut für die Zukunft aufgestellt“, sagt Dr. Claudia Fremder. So

etwa der erfolgreiche Aufbau der Abteilungen für Interventionelle Radiologie

und der Speziellen Gastroenterologie. Das Adipositaszentrum wuchs zu einer der

deutschlandweit größten Einrichtungen dieser Art mit über 1.000 operativen

Eingriffen jährlich. Auch die Klinik für Geburtshilfe verzeichnete einen

deutlichen Zuwachs: In 2020 kamen mit 1.500 Geburten mehr als doppelt so viele

Kinder zur Welt als vor vier Jahren. „Wir bedauern sehr, mit Dr. Uwe Kage eine

geschätzte und kompetente Führungskraft zu verlieren“, ergänzt Hubertus Jaeger.

„Gleichzeitig gratulieren wir ihm zu seiner neuen Aufgabe, wünschen ihm Gottes

reichen Segen und persönlich alles erdenklich Gute!“

Dr. Uwe Kage: „Für das DGD-Krankenhaus Sachsenhausen mit seiner über

125-jährigen medizinischen Tradition mitten im Herz der Metropole Frankfurt und

den Verbund der DGD-Kliniken tätig zu sein, war für mich eine sehr spannende

und herausfordernde Aufgabe. Ich möchte mich beim Vorstand, den Gremien und

insbesondere bei den Mitarbeitenden des Krankenhauses sehr herzlich für die

vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken.“

Das DGD-Krankenhaus Sachsenhausen ist eine Einrichtung der Grund- und

Regelversorgung mit 211 Betten. Sie ist zertifiziertes Kompetenzzentrum für

Adipositaschirurgie, zertifizierte „5 Sterne-Behandlungseinrichtung“ für

Menschen mit Diabetes (BVKD) und hat außerdem Schwerpunkte im Bereich der

Interventionellen Radiologie, der minimal-invasiven gynäkologischen Chirurgie

und der Gastroenterologie. In der Abteilung für Geburtshilfe kommen rund 1.500

Babys pro Jahr auf die Welt. Die Kardiologie mit einer zertifizierten

Chest-Pain-Unit sowie einer Herzkatheteranlage runden das Behandlungsspektrum

ab. Zum Krankenhaus zählen auch das MVZ Sachsenhausen, das MVZ Radiologie

Sachsenhausen, die MEDIPARG GmbH sowie die im Pflegebereich tätige

Füreinanderdasein GmbH. Die Klinik ist nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Die DGD-Kliniken sind ein Verbund diakonischer Einrichtungen des

Gesundheitswesens. Dazu zählen in Deutschland Krankenhäuser, Rehakliniken,

Medizinische Versorgungszentren (MVZ), Senioreneinrichtungen sowie zwei

Pflegeschulen. Insgesamt arbeiten mehr als 2.500 Menschen für die Organisation.

Träger ist die DGD-Stiftung mit Sitz in Marburg. Sie gehört zur Diakonie

Deutschland und zum Gnadauer Gemeinschaftsverband. „DGD“ steht für „Deutscher

Gemeinschafts-Diakonieverband“.

Quelle: Pressemitteilung, 28.01.2021