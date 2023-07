Klinikum Würzburg Mitte appelliert in offenem Brief an Politiker: Krankenhausversorgung in Gefahr (Klinikum Würzburg Mitte).

Die Pandemie sowie die hohe Inflation haben enorme Auswirkungen auf die finanzielle Lage aller Kliniken in Deutschland - so auch auf unser KWM. Die durch das Bundesgesundheitsministerium angekündigten Abhilfen kommen nicht bzw. nur anteilig bei den Kliniken an. Massive Engpässe sind die Folge. Wie die

meisten Krankenhäuser in Deutschland rechnet auch das KWM nach zwei positiven Jahresabschlüssen 2020 und 2021 für das Jahr 2022 unverschuldet mit einem Verlust in Millionenhöhe.

In einem offenen Brief haben wir uns vergangene Woche an maßgebliche Politiker

in der Region, im Bayerischen Landtag sowie im Bundestag gewandt, um auf die

derzeitige Situation aufmerksam zu machen und die Politik zum Handeln

aufzufordern.

Den gesamten Brief sowie sämtliche Unterstützer unseres Appells finden Sie

hier:

2023-02-02 Reform Finanzhilfen_Allgemein 2023-02-02 Reform

Finanzhilfen_Allgemein PDF - 282 KB

Quelle: Klinikum Würzburg Mitte, 02.02.2023