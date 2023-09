Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg und Medizinische Versorgungszentren melden positive Zahlen für 2020 (Pressemitteilung).

Mit positiven Nachrichten konnte Landrat Klaus Peter Schellhaas, der für die Kreiskliniken und die medizinische Versorgung im Landkreis Darmstadt-Dieburg verantwortliche Dezernent des Kreises, jetzt vor dem Kreistag aufwarten: So wird das Ergebnis im Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Kreiskliniken

Darmstadt-Dieburg gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2020 deutlich besser

ausfallen – und auch bei den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) wird nach

Angaben des Landrats nach ersten Einschätzungen die schwarze Null stehen.

„Wir sind besser durch das Krisenjahr 2020 gekommen, als das zu befürchten

war“, so Landrat Schellhaas. Hatte der Nachtragswirtschaftsplan für 2020 noch

ein Defizit von etwas mehr als 11 Mio. Euro ausgewiesen, wird das Ergebnis des

Wirtschaftsplans 2020 nunmehr deutlich besser ausfallen. „Wo wir konkret landen

werden, kann zu Zeit noch nicht gesagt werden“, so Schellhaas.

„Dies ist möglich geworden durch das deutlich veränderte und auch verbesserte

Fachabteilungsspektrum der Kreiskliniken, wodurch die Kreiskliniken vom Land

Hessen in die erweiterte Notfallversorgung eingestuft wurden“, erläutert der

Landrat.

„Dadurch konnten unsere Kreiskliniken von weiteren Ausgleichszahlungen im

Herbst vergangenen Jahres profitieren, womit wir bei Erstellung des

Nachtragsbusinessplanes im Sommer noch nicht rechnen konnten“, ergänzt der

Betriebsleiter der Kreiskliniken, Christoph Dahmen.

Zu dieser positiven Entwicklung haben die bereits vor Jahren begonnenen

Neuausrichtungen der Fachabteilungen an den Klinikstandorten Groß-Umstadt und

Jugenheim geführt, gestartet mit der Kardiologie über das Zentrum für akute und

postakute Intensivmedizin. Ebenso die Differenzierung in den anderen

Fachabteilungsausrichtungen und die Etablierung des Zentrums für Seelische

Gesundheit. Hierdurch konnte das medizinische Spektrum deutlich ausgeweitet

werden. Ein weiterer Aspekt ist der seit Mai vergangenen Jahres wieder an der

Kreisklinik Groß-Umstadt etablierte Hubschrauberlandeplatz, der zu einer

deutlichen Verbesserung der medizinischen Versorgung im Landkreis

Darmstadt-Dieburg beiträgt.

„All das hat für das Land Hessen zu dem Ergebnis geführt, dass die

Kreiskliniken die Voraussetzungen für die erweiterte Notfallversorgung

erfüllen“, so die beiden Betriebsleiter Christoph Dahmen und Pelin Meyer.

„Zudem haben die positiven Entwicklungen unserer Fachabteilungen dazu

beigetragen, dass die Kreiskliniken auch für ärztliche Bewerber deutlich

interessanter sind.“ Dies zeige sich bei den jüngsten Chefarztwiederbesetzungen

in der Gynäkologie & Geburtshilfe sowie Inneren Medizin. Seit Jahresbeginn sind

die Kreiskliniken außerdem akademisches Lehrkrankenhaus für die UMCH in

Hamburg.

Bei den Medizinischen Versorgungszentren die „schwarze Null“ erreicht

Zufrieden bewerten Landrat Klaus Peter Schellhaas und die beiden

Geschäftsführer der Medizinischen Versorgungszentren im Landkreis

Darmstadt-Dieburg, Christoph Dahmen und Pelin Meyer, die sich nach ersten

Bewertungen und Einschätzungen abzeichnende „schwarze Null“ in der

Gesamtbetrachtung über die sechs Standorte der Medizinischen Versorgungszentren

in Ober-Ramstadt, Groß-Umstadt, Jugenheim und Traisa.

„Das ist das Verdienst unserer Mitarbeiter in den MVZs“, betont Pelin Meyer.

Auch in der medizinischen Versorgung vor Ort sei in Zeiten der Pandemie „in

unseren MVZs, aber auch in allen anderen Praxen des Kreises hervorragende

Arbeit geleistet worden“, so die Geschäftsführerin. Gemeinsam mit den

niedergelassenen Haus- und Fachärzten konnte man die Versorgung der Patienten

in der Pandemie sicherstellen.

Aktuell arbeiten in den MVZ-Praxen rund 50 Mitarbeiter, davon 18 angestellte

Ärzte. Sie betreuen rund 40 000 Fälle jährlich.

„Das sind erfreuliche Botschaften aus unseren Kreiskliniken und aus unseren

Medizinischen Versorgungszentren“, so Landrat Schellhaas vor dem Kreistag am

Montag. „Darauf haben wir doch alle gemeinsam gewartet“, so Schellhaas

besonders mit Blick auf die sich abzeichnenden positiven Entwicklungen zu den

Medizinischen Versorgungszentren. „Für die Versorgung der Patienten vor Ort war

die Einrichtung der MVZs die richtige Entscheidung. Umso besser ist es jetzt,

wenn auch die wirtschaftliche Bilanz nach einer Anlaufphase in einer „schwarzen

Null“ mündet“, so Schellhaas: „Die Patienten haben mit den Füßen abgestimmt und

die Bedeutung unserer MVZs in der Gesundheitsversorgung vor Ort anerkannt.“

Besonders das größte MVZ in Ober-Ramstadt habe sich in den vergangenen Jahren

als Zugpferd erwiesen, freute sich der für die medizinische Versorgung im Kreis

verantwortliche Landrat.

Quelle: Pressemitteilung, 08.02.2021