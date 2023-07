Kreiskliniken Kassel: Der Kaufvertrag ist unterzeichnet. Die Kreiskliniken Kassel sind ab dem 1. August 2020 wieder ein Eigenbetrieb des Landkreises Kassel (Pressemitteilung).

Die Kreiskliniken Kassel sind ab dem 1. August 2020 wieder ein Eigenbetrieb des Landkreises Kassel. Das Kaufvertrags-Paket, bei dem der Landkreis seine Anteile an der GNH in Höhe von 7,5 Prozent an eine Stiftung der Stadt Kassel veräußert und die Vermögensgegenstände der Kreiskliniken Kassel für einen Kaufpreis von

2,4 Millionen Euro von der GNH an den Landkreis übergehen, ist heute

unterzeichnet worden.

„Die GNH hat im vergangenen Jahr ein schlüssiges Konzept für die

Gesundheitsversorgung der Region vorgelegt. Es sah unter anderem eine

Errichtung eines regionalen Versorgungszentrums ohne stationären Betrieb in

Wolfhagen vor“, erklärt Christian Geselle, Oberbürgermeister der Stadt Kassel

und GNH-Aufsichtsratsvorsitzender. „Der Landkreis Kassel hat jedoch

entschieden, dieses Konzept nicht mitzutragen und seine Kliniken aus unserem

Verbund herauszunehmen. Wir sind der Überzeugung, dass unser Konzept

langfristig tragfähiger gewesen wäre. Doch die Weiterführung der vom Landkreis

betriebenen juristischen Auseinandersetzung hätte keiner Seite genutzt. Im

Interesse der Bevölkerung galt es vielmehr eine Lösung zu finden. Nach der

heutigen Vertragsunterzeichnung kann die Gesundheit Nordhessen sich auf die

nächsten Schritte der Neuausrichtung konzentrieren, bei der die medizinische

Versorgung der Menschen in Stadt und Landkreis nach wie vor oberste Priorität

hat“, sagt Christian Geselle.

Die Mehrzahl der Beschäftigten der Kreiskliniken Kassel hat dem

Betriebsübergang nicht widersprochen. Sie bleiben damit Mitarbeiter der

Kreiskliniken unter dem neuen Betreiber Landkreis Kassel.

Der Landkreis Kassel hat parallel zum Verkauf mit der Gesundheit Nordhessen ein

umfangreiches Dienstleistungspaket vereinbart. IT, Personal, Finanzen,

Materialversorgung, Apotheke und weitere Dienstleistungen könnte der neue

Eigenbetrieb zurzeit nicht selbstständig erbringen. „Die Gesundheit Nordhessen

bietet anderen Kliniken, niedergelassenen Ärzten und weiteren Partnern der

Region eine enge Kooperation an. In diesem Selbstverständnis arbeiten wir an

unserer Neuausrichtung. Im Sinne dieser Verantwortung sind wir nun auch für

einen Übergangszeitraum bereit, unsere Dienstleistungen den Kreiskliniken

Kassel zur Verfügung zu stellen. Alle Abteilungen der Gesundheit Nordhessen

haben in den zurückliegenden Wochen mit Hochdruck daran gearbeitet, die

Kreiskliniken leistungsfähig zu übergeben. Wir haben, auch im Sinne der

Beschäftigten, die lange zu uns als GNH gehörten, viel möglich gemacht und

hoffen, dass der Landkreis nun seinerseits den Betrieb stabil und sicher

gewährleisten kann“, so Dr. Michael Knapp, Vorstandsvorsitzender der Gesundheit

Nordhessen.

Quelle: Pressemitteilung, 29.07.2020