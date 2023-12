Kreiskrankenhaus Wolgast mit neuem Strategischen Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Toralf Giebe ist neuer Strategischer Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Wolgast. Giebe ist zugleich Kaufmännischer Vorstand der Universitätsmedizin Greifswald (UMG). Wie geplant fungiert er nun als zentrales Bindeglied der Leitungen beider Häuser. Gemeinsam mit Guido

Paterna bildet er die Geschäftsführung. Zur Krankenhausleitung gehören zudem die Ärztliche Direktorin, Dr. Maria Zach, sowie der Pflegedirektor Holger Miltzow.

Giebe hatte zunächst am 1. März in Greifswald die Nachfolge von Marie le Claire angetreten. Sie war

ebenfalls sowohl Kaufmännischer UMG-Vorstand als auch Strategische Geschäftsführerin des

Kreiskrankenhauses. Planmäßig übernahm Giebe jetzt auch die Wolgaster Position.

Toralf Giebe kam von der Berliner Charité an die UMG. Dort war er zuletzt Leiter des Geschäftsbereichs

Technik & Betriebe sowie seit 2009 Geschäftsführer der Charité CFM Facility Management GmbH.

Giebe ist Wirtschaftsingenieur und arbeitet seit mehr als 20 Jahren im Gesundheitswesen. Toralf Giebe

ist 46 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er ist in der Region Vorpommern geboren und

auf der Insel Rügen aufgewachsen.

Nach dem Ausscheiden von Marie le Claire hatte Peter Hingst die Position des Strategischen

Geschäftsführers vertretungsweise übernommen. Er war zuvor für den kaufmännischen Part zuständig

und hatte dieses Amt an Guido Paterna übergeben.

Toralf Giebe: „Ich freue mich auf die spannende Herausforderung. Das Kreiskrankenhaus hat in den

vergangenen Jahren vielfältige Veränderungen erlebt. Nun ist es aus meiner Sicht fachlich und

organisatorisch sehr gut aufgestellt.“ Er betont jedoch, wie wichtig es sei, „gerade in dieser Zeit

dranzubleiben, da sich die gesamte medizinische Versorgungslandschaft grundlegend verändert“.

An seinen Vorgänger gerichtet sagt er: „Ich bin meinem Kollegen Peter Hingst sehr dankbar, dass er

sich zunächst der operativen Leitung des Hauses angenommen hat und auch eingesprungen ist, die

strategische Geschäftsführung zeitweilig zu übernehmen.“

Quelle: Pressemitteilung, 17.06.2021