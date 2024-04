Kreistag beschließt die künftige OSK-Struktur

Oberschwabenkliniken: Der Kreistag ist der Empfehlung des BAB Instituts zu dem von den Gutachtern entwickelten Szenario 3 gefolgt (Mediennachricht).

Die stationäre Versorgung in der Inneren Medizin am Krankenhaus Bad Waldsee wird bis zum 30. September nächsten Jahres aufrechterhalten und danach beendet. Am Westallgäu-Klinikum in Wangen werden die Gynäkologie und Geburtshilfe sowie die Unfallchirurgie unter Auflagen weiterbetrieben. Dies sind

Kernpunkte der am Dienstag (31. Mai) gefassten Beschlüsse des Kreistags zur künftigen Struktur der Oberschwabenklinik.

Der Kreistag ist der Empfehlung des BAB Instituts zu dem von den Gutachtern

entwickelten Szenario 3 gefolgt. Dem „Grunde nach“, wie es in der

Beschlussvorlage der Kreisverwaltung heißt, wird dieses Szenario umgesetzt, zu

dem aber einige Änderungen beschlossen wurden. Verworfen wurden die Szenarien,

die einen Erhalt des Krankenhauses Bad Waldsee einschlossen oder aber auf dem

anderen Ende der Skala der Möglichkeiten nur noch ein Krankenhaus, das EK

Ravensburg, vorgesehen hätten.

Wenn die für den Erhalt der Gynäkologie/Geburtshilfe sowie der Unfallchirurgie

in Wangen gesetzten Bedingungen in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren in

einem Punkt nicht erfüllt werden, werden diese Abteilungen automatisch

geschlossen. Die Zuständigkeit, die Erfüllung oder Nichterfüllung der Kriterien

festzustellen, hat der Kreistag auf den Aufsichtsrat übertragen.

[...]

Quelle: Mediennachricht, 01.06.2022