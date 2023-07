KRH Klinikum Mitte mit neuem Geschäftsführenden Direktor (Pressemitteilung).

KRH begrüßt neuen Spießer, Abenteurer und Lebenskünstler im Klinikum Mitte ​Wandel konstruktiv und kommunikativ gestalten: Das war der rote Faden, der sich durch die Einführungsveranstaltung des neuen Geschäftsführenden Direktors im KRH Klinikum Mitte zog.

(5. v. l.) Dr. Matthias Bracht, KRH Geschäftsführer Medizin, Michael Born, KRH Geschäftsführer Personal, Barbara Schulte, KRH Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur, Tomislav Gmajnic, Kaufmännischer Direktor KRH Klinikum Mitte, Prof. Dr. Hans-Jürgen

Welkoborsky, Sprecher der Chefärzte am KRH Klinikum Mitte Nordstadt und Prof. Dr. Ahmed Madisch, Sprecher der Chefärzte am KRH Klinikum Mitte Siloah.

Wer den Hörsaal am KRH Klinikum Nordstadt besuchen will, der muss vorbei an der

Baustelle des Hauses NKN2a, wie das Haus B im Planerdeutsch im KRH Klinikum

Region Hannover (KRH) heißt. So wie der Wandel auf einer Baustelle ständiger

Begleiter ist, so zog sich das Thema Wandel auch durch die

Einführungsveranstaltung des neuen Geschäftsführenden Direktors für das KRH

Klinikum Mitte, Michael Schmitt. KRH Geschäftsführerin Finanzen und

Infrastruktur, Barbara Schulte, machte gleich zu Beginn der Veranstaltung

deutlich, welch weitreichende Dimension diese Personalie hat. „Die beiden KRH

Krankenhäuser in der Stadt Hannover, in der Mitte der Region, machen einen

weiteren Riesenschritt in die standortübergreifende Organisation. Im Bereich

der Kliniken haben wir dies schon auf vielen Ebenen. Im Bereich des

Direktoriums haben wir dies auch. Mit der Einführung eines gemeinsamen

Geschäftsführenden Direktors machen wir den bewussten Schritt weg vom

virtuellen Klinikum Mitte hin zum Klinikum Mitte.“

KRH Medizingeschäftsführer Bracht stellte noch einmal dar, warum dieser Prozess

des Zusammenwachsens ein echter Gewinner für die Patientinnen und Patienten

ist. „Wir orientieren uns konsequent daran, welchen Versorgungsbedarf unsere

Patienten haben. Das hört sich einfach an. Aber es bedeutet in der Konsequenz,

dass wir uns nicht am Bestand orientieren dürfen. Das ist manchmal unbequem.

Wir gehen diesen Weg aber aus einer tiefen Überzeugung.“ Viele Weichen hat das

Krankenhausunternehmen in den vergangenen Jahren schon für das Zusammenwachsen

gelegt. So wurden beispielsweise medizinische Abteilungen der gleichen

Fachrichtung konsequent unter eine chefärztliche Leitung gestellt.

Schmitt, der seit einem Monat im Unternehmen ist, zeigte in seiner Rede

deutlich auf, dass er jemand ist, der mit großem kommunikativen Geschick, in

der Lage ist, Standortgrenzen überwinden zu helfen. „Mit unseren über 2.400

Beschäftigten, unseren vielen Kliniken mit den Schwerpunkten der

Traumaversorgung und der Expertise der Kopffächer am Standort Nordstadt und den

internistischen und onkologischen Schwerpunkten am Standort Siloah haben wir

super Voraussetzungen. Es liegt an uns, was wir daraus machen. Ich bin offen

dafür, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den

Führungskräften, daran zu arbeiten, die Versorgung weiterzuentwickeln.“

Gegen Ende der Einführungsveranstaltung wurde es knifflig für den neuen

Geschäftsführenden Direktor im KRH Klinikum Mitte. In Anspielung auf die

aktuelle Personalkampagne des KRH hatte ihn Geschäftsführerin Schulte gefragt,

wo er denn Spießer, Abenteurer und Lebenskünstler sei. Seine Einschätzung:

„Manche mögen Anzug und Krawatte für spießig halten. In den unterschiedlichen

Trägerstrukturen, die ich kennenlernen durfte, von privaten, über

freigemeinnützige bis hin zu kommunalen Krankenhäusern, war oft meine

Lebenskunst gefragt. In meinen Entscheidungen gehe ich durchaus auch mal

Risiken ein. Das ist vielleicht der Abenteurer in mir. Ich versuche diese

Risiken aber zu kalkulieren.“

Quelle: Pressemitteilung, 04.03.2019