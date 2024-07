KRH Klinikum Nordstadt mit neuer Leitung der zentralen Notaufnahme (Pressemitteilung).

Das KRH Klinikum Nordstadt hat eine neue Leitung der zentralen Notaufnahme. Zum ersten Januar 2022 hat Malte Feurer, zuletzt Oberarzt in der Klinik für Unfallchirurgie, seine neue Position als Leiter angetreten. Der 46-Jährige ist in Hannover geboren und hat auch hier Medizin studiert. Im Klinikum

Nordstadt absolvierte Feurer zwischen 2006-2012 seine Facharztausbildung zum Unfallchirurgen. Mit Zwischenstopps unter anderem im KRH Klinikum Robert Koch

Gehrden, in den Sana Kliniken Ostholstein Oldenburg und Fehmarn fand er seinen

Weg zurück in die Nordstadt. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Malte Feurer

einen erfahrenen und fachlich versierten Leiter für die Zentrale Notaufnahme

gewinnen konnten“, erklärt Dr. Michael Stufler, Ärztlicher Direktor am KRH

Klinikum Nordstadt. „Mit seiner proaktiven Art hat Herr Feurer bereits in der

Vergangenheit viel Einsatzbereitschaft bewiesen und Veränderungen bewirkt.“

Sein Herz schlug schon immer für die Notaufnahme. Bereits als Assistenzarzt hat

Feurer die Schockraumversorgung und die Tätigkeit als Notarzt gereizt. „Es ist

ein sehr spannendes Gebiet, das alle Fachrichtungen vereint. Es hat viel mit

„Über-den-Tellerrand-gucken“ und Organisieren zu tun, und das mag ich ganz

gerne“, erzählt Feurer. Bereits 2010 als Assistenzarzt in der Notaufnahme hat

er sich intensiv mit dem Schockraummanagement auseinandergesetzt und ein

Lagerungsmanagement entwickelt, das sich bis heute in der Nordstadt bewährt

hat.

[...]

Quelle: Pressemitteilung, 28.01.2022