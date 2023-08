KRH Krankenhaus Lehrte wird geriatrischer Schwerpunkt (Pressemitteilung).

Das KRH Klinikum Lehrte ist gesetzt und sein Bestand ist gesichert: Das ist die

Kernbotschaft des KRH Aufsichtsratsvorsitzenden, Regionspräsident Hauke Jagau,

und des KRH Geschäftsführers Medizin, Dr. Matthias Bracht. Sie standen am

Mittwochabend interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Sie alle waren ins Kurt-Hirschfeld-Forum in Lehrte gekommen, um sich über die

Pläne des Klinikums Region Hannover (KRH) für seinen Standort in Lehrte zu

informieren. Die Materie aus Krankenhausplanung des Landes und

Bettenverlagerungen ist komplex und so gab es in der Vergangenheit immer wieder

missverständliche Äußerungen von unterschiedlichen Stellen, die aus Sicht des

Krankenhausunternehmens der Klarstellung bedurften.

„Uns als Eigentümer des Klinikums Region Hannover ist es ganz wichtig,

gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in Lehrte nochmal klar zu betonen: Wir

stehen zu diesem Standort und die Beschlüsse des Ministeriums und des

Krankenhausplanungsausschusses werden wir so umsetzen, dass hier in Lehrte die

Grund- und Regelversorgung mit dem zusätzlichen Schwerpunkt der Altersmedizin

nachhaltig gesichert werden kann“, betont Regionspräsident Jagau. „Natürlich

hätten wir uns gewünscht, dass das Land Niedersachsen unsere Konzepte und

Anträge in vollem Umfang unterstützt. Auch wenn die Beschlüsse die Umsetzung

unserer Konzepte nicht gänzlich verhindern, werden wir nicht nachlassen, die

Unterstützung für die Standortsicherung Lehrte auch vom Land Niedersachsen

einzufordern.“ KRH Medizingeschäftsführer Bracht verdeutlicht an Hand des

Versorgungskonzepts Lehrte das grundsätzliche medizinische

Versorgungsverständnis des Klinikunternehmens: „Wir behandeln die Menschen in

der Region Hannover so nah wie möglich an ihrem eigentlichen Wohnort. Sobald

die Erkrankung eine Behandlung in einem spezialisierten Krankenhaus erfordert,

wird dies umgehend veranlasst. Dabei entwickeln wir an unseren Standorten

gezielt und abgestimmt Schwerpunkte und Spezialisierungen. Am KRH Klinikum

Lehrte ist das die Altersmedizin. Daneben sind und bleiben dort auch die Innere

Medizin und Chirurgie mit der Notfallversorgung feste Bestandteile des

Versorgungsangebotes.“

KRH Planungen und Landesplanung

Der Beschluss des Krankenhausplanungsausschusses und des Ministeriums

unterstützt die geriatrische Schwerpunktversorgung in Lehrte nicht. Stattdessen

beinhaltet er die hälftige Verlagerung der KRH Geriatrie Langenhagen in den

Neubau des KRH Klinikum Großburgwedel. Trotzdem kann das KRH beginnen, sein

Konzept für ein geriatrisches Zentrum in Lehrte umzusetzten. Hintergrund ist

der komplexe und erklärungsbedürftige Sachverhalt der niedersächsischen

Krankenhausplanung: Die Betten der Fachrichtung Geriatrie werden nicht separat

geplant, sondern finden sich inhaltlich in den Betten der Inneren Medizin oder

auch Chirurgie wieder. So sind die Betten, die das KRH derzeit in Langenhagen

betreibt, in der formalen Betrachtung der Krankenhausplanung Betten der Inneren

Medizin. Nach der Entscheidung des Ministeriums werden diese Betten mit dem

Neubau zur Hälfte nach Großburgwedel verlagert. Das KRH Klinikum Region

Hannover hat aber die Möglichkeit, in Lehrte vorhandene chirurgische und

internistische Betten geriatrisch zu nutzen. Dies wird das Unternehmen auch

tun, um den geplanten geriatrischen Schwerpunkt in Lehrte aufzubauen. Die nach

Krankenhausplan vorhanden Betten am Standort Lehrte reichen dazu zunächst aus.

Zur langfristigen Standortsicherung wird das KRH an seiner Forderung nach

weiteren Behandlungskapazitäten für das geriatrische Zentrum in Lehrte

festhalten. Dies könnte durch die Verlagerung der noch in Langenhagen

verbliebenen Betten nach Lehrte erreicht werden.

Erweiterung am Standort Lehrte

Die Umsetzung des altersmedizinischen Schwerpunktes in Lehrte erfordert

spezielle strukturelle Voraussetzungen, die durch einen Erweiterungsneubau

realisiert werden sollen. Eine moderne Altersmedizin beinhaltet integrative

Behandlungsangebote, die auf herkömmlichen Stationsstrukturen nur schwer

angeboten werden können. Dazu gehören beispielsweise offenere

Aufenthaltsbereiche, die verwoben sind mit therapeutischen Räumen. Hier wird

nicht ein Patient mit einer speziellen Erkrankung behandelt, sondern ein

älterer Mensch mit vielen Erkrankungen und altersgemäßen Einschränkungen,

beispielsweise in seiner Mobilität. Diesen Umständen und den angepassten

Behandlungs- und Betreuungsangeboten müssen die Architektur und die Struktur

Rechnung tragen. Die Kosten für diesen Bau hat das KRH in seinem Antrag auf

Förderung durch das Land Niedersachsen mit etwa 17 Millionen Euro angesetzt. Da

nunmehr klar ist, dass das Land Niedersachsen diese Mittel nicht bereitstellen

wird, muss die Finanzierung auf anderem Wege erfolgen. Hier hat

Regionspräsident Jagau den eindeutigen Willen der Region Hannover betont, die

notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um diese Summe zu finanzieren: „Wir

wollen unseren Standort Lehrte zukunftssicher machen und dazu das

Versorgungskonzept umsetzen. Insofern müssen wir als Region auch dafür sorgen,

dass der Erweiterungsneubau so schnell wie möglich hergestellt und nutzbar

wird“, so Jagau.

Quelle: Pressemitteilung, 17.01.2019