KRH-Standorte Gehrden und Neustadt mit neuem geschäftsführenden Direktor

Klinikum Region Hannover: Neuer geschäftsführender Direktor für die Standorte Gehrden und Neustadt (Pressemeldung).

Mit Beginn des neuen Jahres kehrt ein vertrautes Gesicht zurück zum KRH: Zum 1. Januar 2026 übernimmt Markus Wolf als neuer Geschäftsführender Direktor für die Standorte Gehrden und Neustadt am Rübenberge die Aufgaben von Manfred Glasmeyer, der Ende des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand geht. Diejenigen, die bereits längere Zeit beim KRH an Bord sind, werden Markus Wolf bereits kennen.

Markus Wolf war bereits in den Jahren 2014 bis 2022 am KRH tätig. Als Referent der Geschäftsführung gestartet, war er zuletzt als Kaufmännischer Direktor für das KRH Klinikum Nordstadt im Einsatz, bevor er sich schließlich im Jahr 2022 mit einem lachenden und einem weinenden Auge vom KRH verabschiedet hat, um bei DIAKOVERE seine Karriere als Kaufmännischer Direktor fortzusetzen. Nach vier Jahren kehrt er nun wieder zurück zum KRH und freut sich sehr auf seine Rückkehr:

„Es ist schon ein besonderes Gefühl, an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückzukehren. Auch wenn sich das Rad seit meinem Weggang vor einigen Jahren natürlich weitergedreht hat, werden mir viele Gesichter noch vertraut sein. Mit einigen Menschen im KRH bin ich bis heute in Kontakt geblieben. Ich freue mich sehr darauf, diese wiederzutreffen und auch neue Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Für die Häuser in Gehrden und Neustadt und für deren positive Entwicklung werde ich mich mit viel Energie und Überzeugung einsetzen.“

Für die KRH Geschäftsführung, bestehend aus Michael Born, Geschäftsführer Personal, Dr. Matthias Bracht, Geschäftsführer Medizin und Barbara Schulte, Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur, ist die Rückkehr von Markus Wolf ein Gewinn für das KRH: „Es ist schön, dass sich Markus Wolf dazu entschieden hat, seinen beruflichen Weg dort fortzusetzen, wo er bereits einige erfolgreiche Jahre verbringen durfte. Das KRH profitiert nicht nur von seinem fachlichen Know-how, das er in den vergangenen Jahren noch weiter aufbauen konnte. Er ist auch eine menschliche Bereicherung für das gesamte KRH.“

Markus Wolf tritt in die Fußstapfen von Manfred Glasmeyer, der seine Aufgaben als Kaufmännischer Direktor für die beiden Häuser in Gehrden und Neustadt am Rübenberge noch bis Ende des Jahres 2025 wahrnehmen wird. Ein ausführlicher Dank an ihn für seine langjährige Tätigkeit im KRH folgt daher an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt.

Quelle: Pressemeldung, 24.07.2025