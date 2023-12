Mandat des Aufsichtsratsvorsitzenden der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus verlängert (Pressemitteilung).

Harald Schmidt (70), ist für weitere fünf Jahre als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus wiedergewählt worden. Wie der größte kommunale Klinikverbund der Region dazu am Mittwoch (27.10.) weiter mitteilte, wird Schmidt in schwierigen Corona-Zeiten für Kontinuität zu sorgen

und – mit Aufsichtsrat und Geschäftsführung – die Umsetzung der Zukunftsstrategie des Verbundes weiter voranbringen.“

Schmidt ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Er verfügt über eine mehr als

30-jährige Erfahrung im Gesundheitswesen – als ehemaliger Leiter des

Gesundheitssektors bei der PricewaterhouseCoopers

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (pwc). Dort betreute Schmidt bundesweit

Krankenhäuser, Krankenhauskonzerne und Pflegeeinrichtungen; darüber hinaus war

er als Gutachter tätig. Seit 2016 führt er den Aufsichtsrat der Kliniken

Frankfurt-Main-Taunus GmbH: Der kommunale Verbund hat in den zurückliegenden

Jahren deutliche Fortschritte in der standortübergreifenden Zusammenarbeit

gemacht und mit Synergie-Strategien und Projekten die Marktposition und

Zukunftsperspektiven der kommunalen Kliniken und Einrichtungen verbessert.

„Gesundheitsversorgung in der Region patientenorientiert weiterentwickeln“

Auch wenn die nach wie vor von den Folgen der Corona-Pandemie geprägte aktuelle

Lage der ganzen Branche extrem schwierige Rahmenbedingungen beschert und der

Gesundheitsverbund – wenn keine neuen Unterstützungsprogramme von Bund und Land

aufgelegt werden – im Jahr 2021 mit tiefroten Zahlen rechnen muss: Trotzdem

sieht der Aufsichtsratsvorsitzende die Kliniken Frankfurt-Main-Taunus auf einem

guten Weg. „Konzeptionell ist der Verbund für den absehbaren weiteren

Strukturwandel im Gesundheitssystem zukunftsorientiert aufgestellt: Denn wenn

es darum geht, die Gesundheitsversorgung patientenorientiert

weiterzuentwickeln, haben regionale

Gesundheitsverbünde mit interprofessionell kooperierenden Kliniken,

Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und Seniorenresidenzen eine gut

ausbaufähige Ausgangsposition. Der Veränderungsdruck wird steigen und die

Kliniken Frankfurt-Main-Taunus haben inzwischen Übung darin, Kooperationen und

die Koordination von Dienstleistern weiter zu optimieren.“ Nach dem Wechsel der

früheren Geschäftsführerin Dorothea Dreizehnter nach Bremen (2020) hatte der

Aufsichtsrat der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus eine standortübergreifende

Geschäftsführung mit Martin Menger (Vorsitzender der Geschäftsführung) und

Stefan Schad etabliert, um das Zusammenwachsen des Gesundheitsverbundes zu

beschleunigen.

Synergieeffekte: „Stärke beweisen, Position ausbauen und Zukunft sichern“

Dabei verweist Schmidt auf vorzeigbare Fortschritte: „Die Geschäftsführung ist

auf dem klaren Kurs der Konsolidierung an vielen Stellen bereits gut

vorangekommen. Durch dieses forcierte Miteinander und Aufeinanderzugehen – auf

wirtschaftlicher, personeller und medizinischer Ebene – kann der Verbund seine

Stärke beweisen, seine Position ausbauen und seine Zukunft sichern“, ist Harald

Schmidt zuversichtlich. Im Verbund wurden inzwischen Synergieeffekte auf

unterschiedlichen Ebenen erzielt: Vom gemeinsamen Catering über die

Lagerlogistik über einen gemeinsamen Dienstleister bis hin zum konzertierten

Einkauf modernster Medizintechnik.

Erste Passivhaus-Klinik Europas: Nachhaltigkeit und modernste Medizintechnik

Im Frühjahr wird der Klinikneubau in Frankfurt Höchst mit etwa 700 Betten

eröffnet – die erste Passivhaus-Klinik Europas. Das aus vier Querriegeln

bestehende Neubauprojekt in sechsstöckiger Passivhausbauweise soll die

medizinische Versorgung und Pflege der Patientinnen und Patienten in Höchst

nachhaltig verbessern. Im Neubau integriert sind zehn OP-Säle und ein

Hybrid-OP, in dem mit neuesten Spezialgeräten und bildgebenden Modalitäten

komplizierte Gefäß- und neurochirurgische Eingriffe vorgenommen werden können.

Im Herbst 2022 wird mit dem zweiten Bauabschnitt in Höchst begonnen: Darin

werden die Augenklinik, das Sozialpädiatrische Zentrum, die

standortübergreifende Zentralsterilisation, die Verwaltung und andere

Funktionsbereiche untergebracht. Dieses Neubauprojekt soll 2025 in Betrieb

gehen.

Der Aufsichtsrat der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus besteht aktuell aus:

Monika Thiex-Kreye, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende

Johannes Baron, Kreisbeigeordneter Main-Taunus-Kreis

Madlen Overdick, Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin Main-Taunus-Kreis

Michael Cyriax, Landrat Main-Taunus-Kreis

Almuth Meyer, Pflegehelferin

Nico Strott, Unternehmer

Ralf Greiner, Vorsitzender des Konzernbetriebsrates

Stefan Majer, Gesundheitsdezernent Stadt Frankfurt a. M.

Carmen Meinhold-Bentzien, stellv. Vors. Konzernbetriebsrat Kliniken

Frankfurt-Main-Taunus

Peter Seres, Betriebsratsvorsitzender Kliniken des Main-Taunus-Kreises

Die Kliniken Frankfurt Main Taunus

Die Kliniken Frankfurt-Main-Taunus betreiben als Verbund und gemeinnützige

Gesellschaft die kommunalen Kliniken an den Standorten Bad Soden, Hofheim und

Frankfurt-Höchst. Mit insgesamt rund 1.500 Betten und 3.800 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern sind sie der größte kommunale Klinikverbund in der Region. Mit

der standortübergreifenden, interdisziplinären Zusammenarbeit und der Bündelung

medizinischer Kompetenzen bietet der Zusammenschluss etwa in der Behandlung

onkologischer Erkrankungen, der Therapie bei Schlaganfall, aber auch im Rahmen

der Versorgung von Schwangeren und Neugeborenen ein herausragendes

Leistungsspektrum.

Quelle: Pressemitteilung, 27.10.2021