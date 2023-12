Marienkrankenhaus Schwerte: Fallzahlrückgang bereitet Sorgen (Pressebeitrag).

Auch in der dritten Pandemiewelle gab es in den deutschen Krankenhäusern bei vielen Behandlungen wieder Fallzahlrückgänge. Aktuell liegen wird in Schwerte in der Belegung noch deutlich unter den Werten, die wir aus dem Jahr 2019 kannten, so PD Dr. Thomas W, Spahn, Ärztlicher Leiter der Klink. Besonders

auffällig ist der Fallzahlrückgang in der Altersgruppe der 75 bis 79-Jährigen.

„Anlass zur Sorge geben die Rückgänge bei Notfällen wie Herzinfarkten und

Schlaganfällen, aber auch bei Krebs-Operationen, bei denen die Fallzahlen in

der zweiten Pandemiewelle auch bundesweit wieder stark eingebrochen sind“,

äußerst sich PD Dr. Spahn besorgt um die gesundheitlichen „Nebenwirkungen“ der

Pandemie.

[...]

Quelle: Pressebeitrag, 13.08.2021