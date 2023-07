Median Klinik Eschenburg mit neuer Leitung (Pressemitteilung).

Julia Handt hat die Leitung des Hauses, das auf die Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen spezialisiert ist und seit 2019 zur MEDIAN Gruppe gehört, bereits zum 1. Mai übernommen; zum 1. Juli stößt Said Hooboty Fard als

leitender Mediziner hinzu. „Gemeinsam möchten wir die Klinik für die Zukunft

gut aufstellen – mit einem motivierten Team und neuen Ideen”, sagt die

studierte Gesundheitsökonomin. „Eine spannende Aufgabe, auf die wir uns beide

sehr freuen.“

Das Unternehmen MEDIAN hat Julia Handt von der Pieke auf kennengelernt: Nach

Ausbildung, Studium und Berufsstart bei einer Betriebskrankenkasse stieg sie

2012 als Trainee bei Deutschlands größtem privaten Betreiber von

Rehabilitationseinrichtungen ein. Nach Abschluss des Programms war sie zunächst

in der MEDIAN Klinik Aukammtal Wiesbaden tätig, bevor sie ab Oktober 2014 in

die MEDIAN Klinik Schlangenbad wechselte. Dort war Julia Handt als

Stellvertretende sowie als Kaufmännische Leiterin unter anderem für die

Reorganisation des Standorts sowie die Verschmelzung des Hauses mit der

früheren Rheingau-Taunus-Klinik in Bad Schwalbach mitverantwortlich.

Mit Said Hooboty Fard tritt ein Mediziner mit viel Erfahrung in der Psychiatrie

seinen Dienst als Chefarzt in Eschenburg an. Der 37-Jährige studierte in

Gießen, wo er nach mehreren beruflichen Stationen als Assistenzarzt 2015 seine

Anerkennung als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie erwarb.

Anschließend war er in der Psychiatrie der Vitos Klinik in Gießen, als Oberarzt

in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Hanau sowie seit 2019 als

Leitender Arzt in der Vitos Klinik Herborn tätig. Dort verantwortete er unter

anderem den Aufbau einer stationsäquivalenten Abteilung.

Quelle: Pressemitteilung, 13.07.2020