Median Klinik Heiligendamm mit neuer kaufmännischer Leiterin (Pressemitteilung).

Seit dem 1. Juni 2022 ist Susanne Kaltenborn verantwortlich für die Rehabilitationsklinik mit Schwerpunkt auf der Behandlung von pneumologischen, psychosomatischen, psychiatrischen Erkrankungen sowie nach einer

Covid-19-Infektion.

Susanne Kaltenborn ist diplomierte Krankenhausbetriebswirtin und hat eine

Weiterbildung zur MBA Health Care Managerin absolviert. Sie bringt langjährige

Erfahrung aus verschiedenen Leitungsfunktionen mit betriebswirtschaftlichen

Schwerpunkten in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken in Deutschland und

der Schweiz mit. Zuletzt leitete sie eine Reha-Klinik für psychosomatische

Medizin in Süddeutschland.

Zu ihrem Start sagt Susanne Kaltenborn: „Die Mitarbeitenden in der MEDIAN

Klinik Heiligendamm begegnen mir ausnahmslos freundlich und offen und ich freue

mich sehr, mit diesem motivierten Team aus Expertinnen und Experten den

Standort weiterzuentwickeln. Unterstützt durch die leitenden Kolleginnen und

Kollegen der zentralen Funktionen von MEDIAN und ein digitales

Führungsinstrumentarium lenken wir den starken Fokus auf den Ausbau der

ausgezeichneten Behandlungsqualität für unsere Patienten.“

Quelle: Pressemitteilung, 23.06.2022