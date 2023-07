MEDIAN Klinik NRZ Wiesbaden mit neuem Kaufmännischer Leiter (Pressemitteilung).

Daniel Glück hat zum 1. Februar 2020 die Nachfolge von Heidi Hins an der Spitze der MEDIAN Klinik NRZ Wiesbaden angetreten. Vor seinem Start bei MEDIAN war der 44-Jährige als Regionaldirektor bei einem großen Anbieter ambulanter Rehabilitationsleistungen an verschiedenen Standorten im Rhein-Main-Gebiet

tätig.

Insgesamt blickt der gebürtige Würzburger auf 20 Jahre Erfahrung im

Rehabilitationswesen in unterschiedlichen Positionen zurück. Nach einer

Ausbildung zum Physiotherapeuten und umfangreicher therapeutischer

Berufserfahrung, unter anderem in den USA, absolvierte er einen Master in

Neurorehabilitation an der Donau Universität Krems und bildete sich zum

Krankenhausbetriebswirt weiter.

Mit der MEDIAN Klinik NRZ Wiesbaden übernimmt Daniel Glück ein modernes

neurologisches Rehabilitationszentrum mit hoher Patientenzufriedenheit. Diese

zu erhalten und weiter auszubauen ist eines seiner Hauptanliegen. Eine

Besonderheit der Klinik ist die ganzheitliche Behandlung schwerstbetroffener

neurologischer Patienten, die nach einem Schlaganfall, einer

Sauerstoffunterversorgung oder einer Schädel-Hirn-Verletzung im Koma bzw.

Wachkoma liegen. Für die Behandlung von Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen

steht ein hochspezialisiertes Therapeutenteam aus klinischen Linguisten,

Logopäden und Sprachheilpädagogen bereit.

„Die bestmögliche Versorgung unserer Patienten steht im Mittelpunkt unserer

Arbeit. Das gelingt am besten, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Klinik Freude an ihrem Beruf haben, der für viele ja auch Berufung ist. Das

wünsche ich mir und dazu möchte ich beitragen“, sagt Daniel Glück zum Start

seiner neuen Aufgabe in Wiesbaden.

Quelle: Pressemitteilung, 13.02.2020