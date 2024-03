Median Klinik Tönisstein mit neuem Kaufmännischen Leiter (Pressemitteilung).

Michael Zieger übernimmt die Verwaltungsspitze der Fachklinik für Entwöhnungsbehandlungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die MEDIAN Klinik Tönisstein in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat einen neuen kaufmännischen Leiter. Der 56-Jährige Michael Zieger hat am 18. Januar - direkt an seinem Geburtstag - sein Büro an der

Hochstraße 25 bezogen. Er ist Nachfolger von Interimsmanager Hugo Hennes, der sich nun wieder auf seine Aufgabe als Kaufmännischer Leiter der drei Kliniken im MEDIAN Reha-Zentrum Daun

konzentriert. „Ich freue mich sehr, diese verantwortungsvolle Aufgabe in einem

so traditionsreichen Haus übernehmen zu können“, sagt Michael Ziegler. „Ich bin

hier an der Klinik sehr gut aufgenommen worden und habe ein wirklich

kompetentes und ausgesprochen freundliches Team sowohl in der Verwaltung als

auch bei den Ärzten und Psychologen vorgefunden.” Michael Zieger übernimmt die

Verwaltungsleitung in der Klinik in Corona-bedingt schwierigen Zeiten und hat

sich zunächst den Erhalt des hohen Leistungsniveaus des Hauses zur Aufgabe

gemacht. Darüber hinaus will der Diplom-Verwaltungswissenschaftler das bereits

große Renommee der Klinik weiter ausbauen und gemeinsam mit seinem Team

Innovationen im Bereich der Therapie abhängigkeitskranker Menschen entwickeln.

Große Führungserfahrung mitgebracht

Für seine neue Aufgabe bringt Michael Zieger, der in Essen geboren und in

Stuttgart aufgewachsen ist, umfangreiche Erfahrungen mit. Rund 20 Jahre

Leitungsverantwortung als Einrichtungsleiter, Geschäftsführer und Vorstand, vor

allem im Seniorenbereich kann der neue Kaufmännische Leiter vorweisen. Nach

erfolgreichem Abschluss seines Studiums der Verwaltungswissenschaften im

badischen Konstanz absolvierte er ein Trainee-Programm in einer

Krankenhausverwaltung in Berlin und wechselte dann zum Johannes Seniorendienste

e.V. (JSD) in Bonn und Köln, einem großen bundesweit tätigen Diakonischen

Träger der Altenhilfe. Dort stieg er in zwölf Jahren in unterschiedlichen

Führungspositionen vom Referenten bis zum Geschäftsführer von sieben

Pflegeheimen und zum Vorstandsmitglied auf. Zuletzt übernahm er die

Immobilienverwaltung des Vereins, managte Um- und Neubauprojekte in ganz

Deutschland. Nach einer Zwischenbeschäftigung als Einrichtungsleiter eines

Alten- und Pflegeheims in Troisdorf folgte er dem Ruf als Einrichtungsleiter

und stellvertretender Geschäftsbereichsleiter der Graf Recke Stiftung, einer

Einrichtung der freien Wohlfahrtspflege in Düsseldorf und übernahm für neun

Jahre die Verantwortung für drei Pflegeheime in Hilden, zwei stationäre

Pflegeeinrichtungen in Düsseldorf, Betreutes Wohnen, eine Tagespflege sowie

einen ambulanten Dienst und mehrere Senioren-Wohngemeinschaften mit insgesamt

250 Beschäftigten. Von dort aus wechselte er jetzt zu MEDIAN.

Im Rheinland zuhause

„Mich hat die Idee gereizt, in der Rehabilitation zu arbeiten und in einem

bundesweit tätigen

Unternehmen die Verantwortung für eine gut aufgestellte Klinik zu übernehmen”,

erläutert Michael Zieger seine Beweggründe für den Wechsel. „Dabei ist mir die

Nähe zu meinem Wohnort Brühl sehr entgegengekommen.“ Dem Rheinland und seiner

Familie fühlt sich der dreifache Vater eng verbunden. Die knapp 50 Kilometer

zur Klinik fährt er darum täglich über die A61 – viel entspannter und

staufreier als das frühere Pendeln nach Düsseldorf, so sagt er. Der

passionierte Läufer macht gern Yoga und meditiert im Ausgleich zu seinem Beruf.

Als Wanderer, Mountainbiker und Naturmensch kann man darum vielleicht schon

bald in der Umgebung von Bad Neuenahr antreffen.

Quelle: Pressemitteilung, 28.01.2021