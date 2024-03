Median-Kliniken mit neuem Leiter Marketing und Kommunikation (Pressemitteilung).

Herr Hellmann leitet die zentrale Marketing-Abteilung, von der aus auch die interne und externe Kommunikation sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Unternehmensgruppe in Deutschland gesteuert werden. Wir freuen uns sehr, mit Herrn Hellmann einen fachlich

umfassend ausgebildeten Experten für die Kommunikation gewonnen zu haben. Für unsere Unternehmensgruppe sind sein breites Knowhow sowie seine Management-Erfahrung eine willkommene

Verstärkung des Marketings. Gemeinsam mit dem Team wird er die Positionierung

von MEDIAN weiter ausbauen, sagt Dr. Florian Frensch, Mitglied der

Geschäftsführung und COO der MEDIAN Unternehmensgruppe.

Bis zu seinem Wechsel zu MEDIAN war Arndt Hellmann als Leiter

Konzernkommunikation & Marketing am Klinikum Chemnitz tätig. Als früherer

TV-Wirtschaftsredakteur hatte er für den NDR und die ARD aus dem In- und

Ausland berichtet. Später wechselte er in die Wirtschaft und baute dort später

als PR-Manager und -Berater Kommunikationsbereiche und Teams neu auf. Hellmann

war in unterschiedlichen leitenden Positionen sowohl im Bereich der

Öffentlichkeitsarbeit als auch des Marketings teils in börsennotierten und

internationalen Unternehmen der Energiewirtschaft, des Handels, des

Flugzeugbaus sowie des Rechtsmarktes tätig. Der gelernte Industriekaufmann hat

sein Studium in München und Kiel zum Diplomingenieur mit Schwerpunkt in der

Agrarökonomie absolviert und die Ausbildung zum Redakteur an der Deutschen

Journalistenschule in München abgeschlossen

Quelle: Pressemitteilung, 02.03.2022