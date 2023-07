MEDIAN Kliniken Sonnenwende und Rhein-Haardt-Klinik in Bad Dürkheim mit neuer Kaufmännischer Leiterin (Pressemitteilung).

Carola Bohlender hat zum 1.Juli die Nachfolge von Alexander Heinz als Kaufmännische Leiterin der MEDIAN Klinik Sonnenwende und der MEDIAN Rhein-Haardt-Klinik in Bad Dürkheim übernommen. Die gelernte Krankenschwester war zunächst am Klinikum der

Stadt Ludwigshafen im Bereich der Pflege tätig,

bevor sie nach einem wirtschafts- und gesundheitswissenschaftlichen Studium in

Gesundheits-ökonomie in das Medizincontrolling wechselte. Bereits 2008 übernahm

die heute 47-jährige die stellvertretende Verwaltungsleitung der RHM

Park-Klinik und anschließend der RHM Klinik Sonnenwende in Bad Dürkheim.

Daraufhin war sie vor allem in leitenden Positionen für das Medizincontrolling

und Patientenmanagement verantwortlich, unter anderem beim ATOS Klinikverbund

sowie dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim (ZI). Am ZI

Mannheim übernahm Carola Bohlender 2019 auch die Geschäftsbereichsleitung.

Durch die Verschmelzung der Klinikgruppen MEDIAN und RHM im Jahr 2015 zur

heutigen MEDIAN Unternehmensgruppe, kehrt Carola Bohlender nun zu einer

vertrauten Klinik unter neuer Führung zurück. Sie schätzt vor allem die

interdisziplinäre Vernetzung der MEDIAN Kliniken: „Die Struktur der MEDIAN

Unternehmensgruppe und die großartigen therapeutischen Teams in den Kliniken

bilden aus meiner Sicht die beste Voraussetzung, um langfristig als

Leistungserbringer erfolgreich zu sein. Ich freue mich außerordentlich als

Kaufmännische Leitung einen Beitrag leisten zu dürfen und Teil der

Fortentwicklung zu sein!“

Quelle: Pressemitteilung, 20.07.2020