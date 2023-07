MEDICIN Reha-Zentrum Roter Hügel mit neuem Kaufmännischen Direktor (Pressemitteilung).

Ab dem 16. April wird Torsten Deggendorfer die Kaufmännische Direktion im MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel übernehmen. Deggendorfer, der Einrichtungen für Mitbewerber wie die Median Unternehmensgruppe, Helios Kliniken und die Johannesbad Gruppe leitete, übernimmt den Staffelstab von Anton Stier und

Pflegedienstleiterin Annett Dietmann. Sie hatten das Reha-Zentrum Roter Hügel gemeinsam seit Herbst des vergangenen Jahres kommissarisch geleitet.

Der 43-jährige gebürtige Augsburger freut sich auf seine neue Aufgabe: „Das

Reha-Zentrum Roter Hügel ist ein Standort, der mit einem guten Indikationsmix

sehr gut dasteht. Ein wirklich interessantes Haus! Bayreuth ist zudem eine

lebendige Stadt, die mir gut gefällt.“

Der studierte Betriebswirt kommt mit neuen Ideen: „Ich würde das Haus gerne auf

noch breitere Füße stellen. Eine Erweiterung des Behandlungsspektrums bringt

auch wirtschaftliche Sicherheit mit sich und damit Sicherheit für die

Arbeitsplätze. Für besonders zukunftsträchtig halte ich den Bereich der

Schmerztherapie. Hier bringe ich auch bereits Erfahrung mit.“

Zunächst ist es Deggendorfer jedoch wichtig, Klinik und Prozesse

kennenzulernen. Er will die handelnden Personen verstehen. So könne er

nachvollziehen, was die aktuellen Themen seien. „In den ersten zwei, drei

Monaten werde ich auch ‚hospitieren‘“, erklärt er. „Das heißt, ich werde in

verschiedenen Bereichen der Klinik mitlaufen, beobachten und Fragen stellen.

Ich will verstehen, mitreden können und mögliche Probleme erkennen.“

Seinen Führungsstil bezeichnet Deggendorfer als kooperativ. „Ich bin sehr

präsent“, erklärt er. „Mir ist das gesprochen Wort wichtig. Lieber rede ich mit

einem Menschen, als mich hinter dem Schreibtisch zu verschanzen und Mails zu

schreiben. Ich bin ein Teamplayer und ich mag Teamplayer. So laufe ich auch

schon einmal in die Küche hinein. Auf diese Art bekomme ich mit, wenn etwas

nicht so gut läuft. Dieser direkte Kontakt ist aber auch meine Art,

Mitarbeitern Wertschätzung zu zeigen.“

„Betroffene zu Beteiligten machen“

Deggendorfer möchte seinen Mitarbeitern Vorbild sein können, sei es durch

seinen Kommunikationsstil, seine Haltung oder Arbeitseinstellung. Als

Kaufmännischer Direktor müsse er auch schwierige Entscheidungen treffen und

neue Prozesse anstoßen. Hierfür hat er ein eigenes Motto gefunden: „Ich nenne

das: Betroffene zu Beteiligten machen. Mir ist es wichtig, die Mitarbeiter bei

den Entscheidungsprozessen mitzunehmen. Ihre Meinung ist mir wichtig.

Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut! Sie will ich mitnehmen und sie sollen

sich verstanden fühlen. Abgesehen davon kann ich nicht alles wissen und nehme

gerne Vorschläge an, die mich überzeugen.“

„Wirtschaftliche Sicherheit ist wichtig“, erklärt er, „an erste Stelle steht

für mich jedoch der Mensch. Ich bin Kaufmännischer Direktor - am Ende des Tages

bin ich aber auch einfach ein Kollege, dem das Wohl seiner Kollegen am Herzen

liegt. Jetzt freue ich mich darauf, diese neuen Kollegen kennenzulernen. Nicht

nur in Bayreuth sondern auch konzernweit.“

Ausgleich für seine anspruchsvolle Tätigkeit findet Deggendorfer im Sport: Der

Vater einer sechsjährigen Tochter läuft Marathon, fährt Mountainbike und

Rennrad.

Auch Regionalgeschäftsführerin Dr. Ute Haase heißt den neuen Kaufmännischen

Direktor willkommen: „Ich schätze Herrn Deggendorfer, der viel Kompetenz und

Erfahrung mitbringt, sehr. Mit ihm konnten wir jemanden gewinnen, der ein Haus

wie das Reha-Zentrum Roter Hügel mit seiner Erfahrung und seinem

Gestaltungswillen prägen kann. Gleichzeitig möchte ich mich bei Frau Dietmann

und Herrn Stier bedanken, die das Haus in den letzten Monaten, trotz

stürmischen Zeiten, sicher und nachhaltig weiterentwickelt haben.“

Pressekontakt:

Gerda Schwarz

MEDICLIN Unternehmenskommunikation

Okenstr. 27

77652 Offenburg

Telefon 0781 / 488-245

E-Mail: gerda.schwarz@mediclin.de

Über das MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel

Zum MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel gehören die Fachkliniken für Neurologie,

Orthopädie und Geriatrie. Wesentliches Leistungs- und Qualitätsmerkmal ist die

integrative Versorgung der Patienten durch ein Fachärzteteam aus Neurologen,

Internisten und Orthopäden. Die Bayreuther Einrichtung verfügt über 290 Betten,

rund 250 Mitarbeiter sind hier beschäftigt.

Quelle: Pressemitteilung, 15.04.2021