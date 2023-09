MEDICLIN-Kliniken Bad Orb und Bad Wildungen mit neuem Kaufmännischen Direktor (Pressemitteilung).

Kaufmännischer Direktor am MEDICLIN Reha-Zentrum Bad Orb verabschiedet

Bad Orb / Bad Wildungen, 21. Dezember 2018. Marcus Müller, seit Mai 2013

Kaufmännischer Direktor am MEDICLIN Reha-Zentrum Bad Orb, verlässt das

Unternehmen zum Jahresende. Sein Nachfolger wird Martin Pfeiffer, der bereits

die MEDICLIN Kliniken Bad Wildungen leitet. Pfeiffer führt damit ab dem 1.

Januar 2019 beide hessischen Standorte des Unternehmens.

Unter der Leitung von Marcus Müller war in Bad Orb beispielsweise 2015 die

neurologische Frührehabilitation Phase B am Reha-Zentrum eröffnet worden für

die Behandlung von Patienten mit schweren und schwersten

Schädel-Hirn-Schädigungen. „Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Müller für

alles, was er in den letzten Jahren für das Reha-Zentrum geleistet hat“, sagt

Thomas Schneider, MEDICLIN-Regionaldirektor für Saarland und Hessen. „Die

Klinik genießt einen guten Ruf. Gerade jetzt im Dezember wurde der Fachbereich

Neurologie beispielsweise im großen Reha-Vergleich des Magazins Focus

ausgezeichnet.“

Martin Pfeiffer, der seit Mai 2017 Kaufmännischer Direktor der MEDICLIN

Kliniken Bad Wildungen ist, war zuvor Kaufmännischer Leiter der Hamm Kliniken

GmbH & Co. KG in Bad Soden-Salmünster und ist Diplom-Betriebswirt sowie „Master

of Health Business Administration“ (MHBA). „Ich bin mir sicher, dass Herrn

Pfeiffer das Reha-Zentrum Bad Orb genauso erfolgreich weiterführen wird, wie er

es auch in den letzten beiden Jahren bei unseren MEDICLIN Kliniken Bad

Wildungen bewiesen hat“, erklärt Thomas Schneider. „Ich wünsche Herrn Pfeiffer

für seine neue Doppelaufgabe viel Erfolg und freue mich auf eine weiterhin gute

Zusammenarbeit.“

Quelle: Pressemitteilung, 21.12.2018