MEDICLIN Kraichgau-Klinik mit neuer kommissarischer Leiterin (Pressemitteilung).

Prof. Hans-Günther Mergenthaler verabschiedete sich in den Ruhestand. Prof. Dr. Hans-Günther Mergenthaler, Ärztlicher Direktor in der MEDICLIN Kraichgau-Klinik, verabschiedete sich Ende 2019 in den Ruhestand. Mergenthaler, der bislang auch die Aufgaben eines Kaufmännischen Direktors in der Klinik wahrgenommen

hatte, übergab diese nun kommissarisch an Kira Schmid, die bereits seit Juni 2018 in der Klinik tätig ist. „Frau Schmid

kennt die Klinik sehr gut und war als Verwaltungsleiterin auch schon in alle

Abläufe involviert“, sagt Regionalgeschäftsführer Phillip Fröschle. „Daher bin

ich mir sicher, dass die Stelle mit Frau Schmid hervorragend besetzt ist.“

Kira Schmid durchlief bei MEDICLIN das Management-Traineeprogramm und war dort

zunächst als Assistenz der kaufmännischen Direktion im MEDICLIN Reha-Zentrum

Gernsbach tätig. Danach erhielt sie Einblicke in den Konzerneinkauf und war

Assistentin der kaufmännischen Leiter der Medizinischen Versorgungszentren in

Baden-Württemberg. Zuvor hatte sie Medical Process Management (M. Sc.) an der

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg studiert.

„Ich freue mich sehr, dass Frau Schmid kommissarisch die Aufgabe als

Kaufmännische Direktorin und damit auch mehr Verantwortung übernimmt“, sagt

Fröschle. „Ich wünsche ihr viel Erfolg und freue mich auf die weitere

Zusammenarbeit. Gleichzeitig möchte ich mich herzlich bei Herrn Prof.

Mergenthaler bedanken, der in den letzten Jahren in seiner Doppelfunktion die

medizinische und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Klinik im Blick hatte.

Für seinen Ruhestand wünsche ich ihm alles erdenklich Gute.“

Über die MEDICLIN Kraichgau-Klinik

Die MEDICLIN Kraichgau-Klinik in Bad Rappenau ist eine Fachklinik für

onkologische Rehabilitation sowie für chronische Schmerzerkrankungen und

Fibromyalgie. Besondere Schwerpunkte der Klinik liegen in der Behandlung von

Lymphödemen sowie Harninkontinenz und in der Auseinandersetzung mit

Sexualstörungen. Die Klinik verfügt über 199 Betten und beschäftigt rund 130

Mitarbeiter.

----------

Über MEDICLIN

Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 36 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen und

zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über knapp 8.350 Betten

und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter.

In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN dem Patienten die integrative

Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende

Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und

Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und

Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren

individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MEDICLIN – ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

Quelle: Pressemitteilung, 12.02.2020