MEDICLIN Seidel-Klinik mit neuem Kaufmännischen Direktor

MEDICLIN Seidel-Klinik Bad Bellingen mit neuem Kaufmännischen Direktor (Pressemitteilung).

Als vor drei Jahren der Kaufmännischen Direktor der MEDICLIN Seidel-Klinik, Ralf Baumann, seinen neuen Stellvertreter Daniel Krumm vorstellte, sagte er: Das ist mein Stellvertreter und gegebenenfalls auch mein Nachfolger. Von Anfang an haben die beiden Männer langfristig geplant. Am 1. Januar 2021 übergab

Baumann nun den Staffelstab an Krumm.

Bis zu seinem Wechsel in die MEDICLIN Seidel-Klinik ging der neue Kaufmännische

Direktor Krumm einen ambitionierten, pflegerischen Weg. 15 Jahre lang hatte er

in der Offenburger MEDICLIN Klinik an der Lindenhöhe gearbeitet. Er war dort

zuletzt Leiter des Pflege- und Erziehungsdienstes und Mitglied der

Klinikleitung. Um seinen 40. Geburtstag herum machte sich Krumm Gedanken über

eine berufliche Veränderung und entschied sich für einen Wechsel in den

kaufmännischen Bereich.

Als stellvertretender Kaufmännischer Direktor in die MEDICLIN Seidel-Klinik kam

er in ein Haus mit großer Tradition. Im Gespräch vergleicht Baumann seine

Klinik gerne mit einem Familienbetrieb. „Ich bin hier seit über 31 Jahren“,

sagt er. „Es gibt nur wenige, die ich nicht persönlich eingestellt habe. Da

gilt es für einen Nachfolger ein echtes Erbe anzutreten.“

Baumann: „Aber so einen, findet man halt nicht mal so eben über eine

Zeitungsanzeige. Da muss einem der Richtige über den Weg laufen!“

Krumm war von Anfang an bei Terminen, Budgetverhandlungen, Gesprächen mit

Kostenträgern etc. dabei. So konnte er bereits als Stellvertreter wichtige

Kontakte knüpfen. „In der Seidel-Klinik sind das gewachsene Strukturen“,

erklärt Baumann, „da wollte ich Herrn Krumm von Anfang an einbinden.“

„Natürlich gehört zu so einem Wandel auch Wehmut“, sagt Baumann. „Aber das

gehört dazu. Es wäre schön, wenn die Art, wie Herr Krumm und ich die Übergabe

an der Spitze gestaltet haben, vielleicht auch über die Klinik hinaus einen

modelhaften Charakter hätte.“

Baumann bleibt dem Haus noch erhalten und wird sich ganz auf das

Medizincontrolling, das er über Jahrzehnte aufgebaut hat, konzentrieren. Eines

hat sich der scheidende Kaufmännische Direktor fest vorgenommen: „Dieser

Wechsel wird uns beiden bestimmt auch einiges abverlangen. Es ist ja schon

speziell für Herrn Krumm, dass „der Alte“ noch da ist. Aber ich bin wild

entschlossen, mich rauszuhalten!“



Über die MEDICLIN Seidel-Klinik

Die MEDICLIN Seidel-Klinik in Bad Bellingen ist ein interdisziplinäres Zentrum

für rheumatologische, neuroorthopädische und neuromuskuläre Erkrankungen. Die

Klinik verfügt über 111 Betten, rund 110 Mitarbeiter sind hier beschäftigt.

Über MEDICLIN

Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 36 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen und

neun Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über knapp 8.500 Betten/

Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.500 Mitarbeiter.

In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN dem Patienten die integrative

Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende

Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und

Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und

Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren

individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MEDICLIN – ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

