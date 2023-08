Medizinische Hochschule Hannover mit neuem Präsidenten (Pressemitteilung).

Am 1. Januar 2019 übernimmt Professor Manns das Amt von Professor Baum

Professor Dr. Michael P. Manns

Wechsel an der Spitze der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH): Professor

Dr. med. Michael P. Manns (67) übernimmt zum 1. Januar 2019 das Amt des

Präsidenten. „Die MHH steht vor vielen neuen Herausforderungen“, sagt Professor

Manns. „Dazu zählen der geplante Klinikneubau eingebettet in die Entwicklung

eines Gesundheitscampus‘, die Umsetzung der Ergebnisse der Exzellenzinitiative

und vieles mehr. Ich werde meine Kraft und Erfahrung einbringen, um die MHH mit

all ihren Beschäftigten, Studenten und Patienten in eine sichere und

erfolgreiche Zukunft zu führen. Dabei gilt es, eine Balance zwischen Innovation

und Tradition zu halten.“ Die Amtszeit von Professor Manns dauert bis zum 31.

Dezember 2024.

Professor Manns wird Nachfolger von Professor Dr. Christopher Baum, der die

Hochschule knapp sechs Jahre geleitet hat. „Mit Professor Manns gewinnt die MHH

einen exzellenten Leiter, der die MHH sehr gut kennt. Durch seine

internationale Expertise und seine Erfahrungen ist er hervorragend gerüstet, um

die anstehenden Herausforderungen zu meistern und wichtige Impulse für die

Weiterentwicklung und noch stärkere Vernetzung der MHH zu setzen“, sagt

Wissenschaftsminister Björn Thümler. „Bei Professor Baum bedanke ich mich für

seine geleistete Arbeit der vergangenen sechs Jahre.“

Prof. Manns ist seit 1991 Direktor der Klinik für Gastroenterologie,

Hepatologie und Endokrinologie der MHH, seit Oktober 2015 Klinischer Direktor

des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) Braunschweig und seit

Dezember 2015 Gründungsdirektor des Zentrums für Individualisierte

Infektionsmedizin (CIIM) Hannover. Er ist seit 2006 Vorstandsvorsitzender der

Deutschen Leberstiftung, war 2013/2014 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft

für Innere Medizin (DGIM), war von 2016 bis 2017 Präsident der United European

Gastroenterology (UEG) und ist seit 2015 Mitglied im Scientific Panel for

Health (SPH) der Europäischen Kommission. Professor Manns ist ein weltweit

angesehener Wissenschaftler mit einer herausragenden Expertise in der

Leber-Forschung.

Quelle: Pressemitteilung, 28.12.2018