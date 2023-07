Medizinischer Geschäftsführer verlässt zum 31. Juli den Klinikverbund Südwest (Pressemitteilung).

Jörg Noetzel verlässt zum 31.7. den Klinikverbund Südwest. Landrat Bernhard: Ich danke Dr. Noetzel für die geleistete Arbeit im Klinikverbund. Der Aufsichtsrat der Klinikverbund Südwest GmbH hat in seiner Sitzung am 8.

Juli dem zuvor zwischen den Gesellschaftern – die Landkreise Böblingen und Calw

– und dem medizinischen Geschäftsführer des Unternehmens Dr. Jörg Noetzel

ausgehandelten Aufhebungsvertrag zugestimmt. Damit legt Dr. Noetzel

einvernehmlich die Position des Geschäftsführers zum 31. Juli 2020 nieder. Über

die Details der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart.

„Ich danke Herrn Dr. Noetzel für die geleistete gute Arbeit im Klinikverbund

Südwest und wünsche ihm für seinen weiteren beruflichen Werdegang weiterhin

viel Erfolg sowie persönlich alles Gute“, so der Aufsichtsratsvorsitzende des

Klinikverbundes Landrat Roland Bernhard. Dem Dank und den guten Wünschen

schlossen sich der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Landrat Helmut

Riegger und der gesamte Aufsichtsrat an.

Aufgrund verschiedener Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung

waren Dr. Jörg Noetzel und die Gesellschafter des Klinikverbundes Südwest GmbH

einvernehmlich übereingekommen, eine Beendigung der Zusammenarbeit anzustreben.

Landrat Bernhard betonte: „Herr Dr. Noetzel hat viele gute Impulse für die

Krankenhäuser im Verbund gesetzt, die maßgeblich zu einer positiven Entwicklung

unseres Unternehmens beigetragen haben. Beispielhaft möchte ich die

Weiterentwicklung des Medizinkonzeptes, die Chefarztbesetzungen mit

hochqualifizierten Medizinern und zuletzt die souveräne Bewältigung der

Corona-Krise hervorheben.“ Dazu habe Noetzel die Entwicklungen der

Campus-Konzepte um die Kliniken in Herrenberg, Leonberg und Nagold sowie das

neu zu bauende Flugfeldklinikum in Böblingen erfolgreich vorangetrieben.

Quelle: Pressemitteilung, 08.07.2020