Mühlenkreiskliniken präsentieren neunten positiven Jahresabschluss (Pressemitteilung).

Die Mühlenkreiskliniken haben im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss nach Steuern und Abschreibungen in Höhe von 568.000 Euro erwirtschaftet. Im Vorjahr lag der Gewinn bei 3,1 Millionen Euro. Damit hat der kommunale Klinikkonzern im

neunten Jahr in Folge einen positiven Jahresabschluss vorgelegt. Auf der

jüngsten Verwaltungsratssitzung wurde der Jahresabschluss einstimmig

verabschiedet und dem Vorstandsvorsitzenden Entlastung erteilt.

„Die Mühlenkreiskliniken haben sich im Jahr 2019 in einem sehr angespannten

Marktumfeld positiv behauptet. Im Jahr 2019 standen Kliniken und Krankenhäuser

bundesweit unter einem erheblichen Kostendruck. Wesentlicher Grund hierfür ist

die gesetzlich festgelegte Personaluntergrenze. Ohne eine Lockerung des stetig

steigenden Kostendrucks und ohne ein breites Investitionsprogramm für Kliniken

und Krankenhäuser wird das Gesundheitssystem in der bisherigen Form und

Struktur nicht weiter existieren können“, sagt der Vorstandsvorsitzende Dr.

Olaf Bornemeier.

Im Bereich der stationären Versorgung wurden im vergangenen Jahr 75.771

Patientinnen und Patienten im Johannes Wesling Klinikum Minden, dem Krankenhaus

Lübbecke, dem Krankenhaus Bad Oeynhausen, dem Krankenhaus Rahden, der

Auguste-Viktoria-Klinik sowie dem Medizinischen Zentrum für Seelische

Gesundheit behandelt. Im Vorjahr waren es 75.572. Der Umsatz stieg von 382

Millionen Euro (2018) auf 405 Millionen Euro im Jahr 2019.

Auf der Ausgabenseite stellen die Personalaufwendungen die größte Position dar.

Im Vergleich zu dem Vorjahr stiegen die Lohnkosten um 19 Millionen Euro auf nun

254 Millionen Euro. Diese Kostensteigerung ist zum einen einer sehr

erfolgreichen Fachkräfteoffensive der Mühlenkreiskliniken geschuldet und zum

anderen den deutlichen Tarifsteigerungen. „Trotz eines sehr schwierigen

Arbeitsmarktumfelds konnten die Mühlenkreiskliniken im vergangenen Jahr 211

zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen. Ende 2019 haben 5.113

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Mühlenkreiskliniken gearbeitet. Das

zeigt, dass wir in der Region als äußerst attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen

werden“, berichtet der Vorstandsvorsitzende Dr. Olaf Bornemeier. Die

Mühlenkreiskliniken haben sich beispielsweise auf den Weg gemacht, ein

Ausfallkonzept für Pflegerinnen und Pfleger zu entwickeln. Bei kurzfristigen

Krankheitsfällen soll niemand mehr einspringen müssen. Stattdessen wird der

Krankheitsausfall aus einem Bereitschaftspool aufgefangen. Auf die Vollkräfte

bezogen betrug der Zuwachs im vergangenen Jahr 177 neue Stellen. „Gute

Fachkräfte sind das wichtigste Potential eines Krankenhauses und der

Erfolgsfaktor bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten. Dabei setzen

wir auch gezielt auf die Aus- und Weiterbildung. Mit der Akademie für

Gesundheitsberufe und dem Medizin Campus OWL sind wir hervorragend für die

Zukunft aufgestellt“, sagt Dr. Olaf Bornemeier.

Die Kosten für Sachmittel stiegen ebenfalls um 3,2 Millionen Euro und betrugen

106 Millionen Euro. Insbesondere Arzneimittel und OP-Bedarf waren von

deutlichen Mehraufwänden und Preissteigerungen betroffen. Das EBITDA – also das

Jahresergebnis vor Steuern und Abschreibungen – beläuft sich auf 13,1 Millionen

Euro und sank damit gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Millionen Euro.

Die Investitionen beliefen sich im Jahr 2019 auf 13,3 Millionen Euro in mehr

als 300 Einzelprojekten. Die größten Summen wurden für langjährige Bauprojekte

ausgegeben wie für den Umbau der Notaufnahme am Krankenhaus Lübbecke und die

Vorbereitungen für den Bau eines Parkhauses am Johannes Wesling Klinikum.

Weitere Investitionen wurden für den Austausch von medizinischen Geräten, die

Erweiterung der Laborausstattung, OP-Schleusen, eine Lichtrufanlage sowie die

Rettungstechnik und die Stromversorgung vorgenommen.

Ende 2019 hat der erste Jahrgang des Medizin Campus OWL das Studium beendet.

Stand heute arbeiten elf ehemalige Studierende bei den Mühlenkreiskliniken als

Assistenzärztin oder Assistenzarzt. Weitere Mediziner haben Arbeitsverträge bei

den übrigen Partnern des Medizin Campus OWL, dem Klinikum Herford und dem Herz-

und Diabeteszentrum NRW sowie bei verschiedenen anderen Kliniken und Arztpraxen

in OWL unterschrieben. „Drei Jahre nach der Gründung des Medizin Campus zeigt

sich, dass die Entscheidung für die Medizinerausbildung in OWL richtig und

wichtig war. Wir bilden in Minden, Herford, Bad Oeynhausen und Lübbecke die

Mediziner in OWL für OWL aus. Die Rückmeldungen der Studierenden sind überaus

positiv. Die Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum ist ein Erfolgsmodell.

Wir können Lehre und wir können Forschung“, erklärt Dr. Olaf Bornemeier.

Bedeutende Forschungsprojekte werden beispielsweise im Bereich der

Krebsforschung, der Kardiologie, der Rettungsmedizin, der Psychologie und der

Gastroenterologie durchgeführt. Auch bei der Erforschung des Corona-Virus

engagieren sich Wissenschaftler des Universitätsklinikums Minden. So kooperiert

das Klinikum im UK-RUB-Verband bei verschiedenen Forschungsprojekten. Außerdem

plant Professor Dr. Carsten Gartung ein Forschungsvorhaben zur Auswirkung des

Corona-Virus auf den Magen-Darm-Trakt. Im Jahr 2019 konnten die

Mühlenkreiskliniken mit Univ.-Professor Dr. Philipp Soergel den ersten

Medizin-Ordinarius in OWL begrüßen. Er leitet die Universitätsklinik für

Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Johannes Wesling Klinikum Minden. Im Jahr

2020 werden weitere Berufungen folgen.

Das Jahr 2020 wird von der Corona-Krise überschattet. „Plötzlich geht es

ausschließlich darum, Bilder, wie wir sie aus Italien, Frankreich, England oder

den USA kennen, zu vermeiden. Und ich kann mit großem Stolz sagen, dass unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Ebenen alles tun, um dieses Ziel zu

erreichen. Bisher mit sehr gutem Erfolg.“ Auch wenn sich die Lage aktuell

entspannt, bleiben die Mühlenkreiskliniken vorbereitet und wachsam. „Es kann

jederzeit zu einem lokalen Anstieg der Infektionszahlen kommen. Bis es einen

Impfstoff oder eine wirksame Therapie gibt, werden wir mit der Gefahr und dem

Virus leben müssen“, so Dr. Bornemeier. Wichtig sei es nun, die Balance

zwischen dem normalen Krankenhausbetrieb und der kurzfristigen Möglichkeit,

viele Covid-Patienten gleichzeitig zu behandeln und zu beatmen, auszuloten.

Fünf langfristige Ziele gibt es aber auch für das Jahr 2020 und darüber hinaus:

Die Fortführung der begonnenen Investitionen in den Neubau der Notaufnahme in

Lübbecke und in den Bau des Parkhauses in Minden, den Aufbau eines Zentrums für

roboterassistierte Chirurgie am Krankenhaus Lübbecke, die Stabilisierung und

Ausweitung des Leistungsangebots am Krankenhausstandort Rahden, die weitere

Intensivierung des Forschungs- und Lehrbetriebs am Medizin Campus OWL sowie die

Vorbereitungen für einen möglichen Krankenhausneubau in Bad Oeynhausen.

Quelle: Pressemitteilung, 13.05.2020