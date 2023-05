München Klinik hat neuen Geschäftsführer

Nachfolger im Vorsitz der Geschäftsführung der München Klinik gefunden (Pressemeldung).

Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung (26.05.) über die Nachfolge von Dr. Axel Fischer beraten. Dieser hatte nach langjähriger Tätigkeit Ende letzten Jahres angekündigt, den Vorsitz im Laufe des Jahres 2023 abgeben zu wollen. Nachfolgen soll Dr. Götz Brodermann. Der Arzt und erfahrene

Krankenhausmanager leitet aktuell das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus. Er kennt die München Klinik aus seiner vorhergehenden, knapp zweijährigen Tätigkeit als ärztlicher Klinikleiter der München Klinik Schwabing. Im Jahr 2015 wechselte er in die

Krankenhausleitung des Carl-Thiem-Klinikum Cottbus und hatte dort acht Jahre die Position als Geschäftsführer inne. Nun kehrt er nach München und in die

München Klinik zurück.

Seine bisherigen weiteren beruflichen Tätigkeiten umfassten verschiedene

Arbeitsfelder und Positionen in den Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden. Er

hat dort neun Jahre als Arzt in der Klinik für Anästhesiologie und

Intensivmedizin gearbeitet. Als zusätzlich studierter Gesundheitsökonom

wechselte er 2004 in den administrativen Bereich und übernahm dort

unterschiedliche leitende Funktionen und Aufgaben. Weiterhin war er als

Ärztlicher Leiter Rettungsdienst der Landeshauptstadt Wiesbaden tätig.

Der genaue Zeitpunkt für den Wechsel an der Spitze der München Klinik (MüK)

steht noch nicht fest. Mit dem Amtsantritt von Dr. Tim Guderjahn als

kaufmännischer Geschäftsführer im Februar 2023 sowie der geplanten Übergabe der

Aufgaben von Susanne Diefenthal an die zukünftige Arbeitsdirektorin und

Geschäftsführerin Petra Geistberger ist die Nachfolgefrage in der

MüK-Geschäftsführung mit dem heutigen Tag geklärt. Alle neuen

Geschäftsführungsmitglieder kennen die München Klinik aus ihrer vorangegangenen

beruflichen Laufbahn.

Oberbürgermeister Dieter Reiter als Vorsitzender des Aufsichtsrates dankte den

ausscheidenden Mitgliedern der Geschäftsführung und begrüßte die Entscheidung

für Dr. Götz Brodermann als künftigen Vorsitzenden der MüK-Geschäftsführung:

„Die München Klinik verfolgt seit 2015 konsequent den eingeschlagenen Weg der

Neuausrichtung und stellt sich zukunftsfähig auf. Diesen Kurs wird die neu

zusammengesetzte Geschäftsführung fortsetzen und sich dabei mit den anstehenden

Herausforderungen durch die Krankenhausstrukturreform auseinandersetzen. Dafür

ist das Führungsteam in der neuen Zusammensetzung sehr gut gerüstet.“

Dr. Götz Brodermann: „Auf diese Herausforderung und wieder zurück an meine alte

Wirkungsstätte zu kehren, freue ich mich bereits sehr. Wie auch für meine

beiden Geschäftsführungskollegen haben die München Klinik, ihre Mitarbeitenden

und die Stadt für mich eine besondere Bedeutung.“

Der Aufsichtsrat und sein Vorsitzender Oberbürgermeister Dieter Reiter zollten

Herrn Dr. Axel Fischer große Anerkennung und Dank für die Leistung an der

Spitze der München Klinik in den letzten neun Jahren: „Als Chef der München

Klinik begleitete mich Axel Fischer meine gesamte Amtszeit, in der wir stets

äußerst vertrauensvoll und konstruktiv zusammengearbeitet haben. Die

Transformation der München Klinik ist eines der größten Zukunftsprojekte im

deutschen Gesundheitswesen – Dr. Fischer hat daran einen enormen Anteil. Als

Landeshauptstadt sind wir weiterhin absolut überzeugt von einer

Gesundheitsversorgung in kommunaler Hand. Die München Klinik vereint

Daseinsvorsorge und Spitzenmedizin – rund um die Uhr und ausnahmslos für

alle!“

Die München Klinik ist mit Kliniken in Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach,

Schwabing und Europas größter Hautklinik in der Thalkirchner Straße

Deutschlands zweitgrößte kommunale Klinik und der größte und wichtigste

Gesundheitsversorger der Landeshauptstadt München. Die München Klinik bietet

als starker Klinikverbund Diagnostik und Therapie für alle Erkrankungen in

München und im Umland und genießt deutschlandweit einen ausgezeichneten Ruf –

mit innovativer und hoch spezialisierter Medizin und Pflege und gleichzeitig

als erster Ansprechpartner für die medizinische Grundversorgung. Rund 110 000

Menschen lassen sich hier im Schnitt pro Jahr stationär und teilstationär

behandeln. Mit jährlich über 6000 Geburten kommen hier deutschlandweit die

meisten Babys zur Welt. Auch in der Notfallmedizin ist die München Klinik die

Nummer 1 der Stadt: Über 130 000 Menschen werden jedes Jahr in den vier

Notfallzentren aufgenommen – das entspricht rund einem Drittel aller Notfälle

der Landeshauptstadt. Die Kliniken sind entweder Lehrkrankenhaus der

Ludwig-Maximilians-Universität oder der Technischen Universität München. Die

hauseigene Pflege-Akademie ist mit rund 500 Ausbildungsplätzen die größte

Bildungseinrichtung im Pflegebereich in Bayern. Als gemeinnütziger Verbund

finden in der München Klinik Daseinsvorsorge und herausragende Medizin zusammen

und stellen das Gemeinwohl in den Vordergrund: Über die

medizinisch-pflegerische Versorgung hinaus gibt es großen Bedarf, der vom

Gesundheitssystem nicht refinanziert wird – wie etwa das Spielzimmer für

Geschwisterkinder. Und auch die Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege, die sich

mit ihrer täglichen Arbeit für die Gesundheitsversorgung Münchens einsetzen,

können von Zuwendungen in Form von Spenden profitieren – beispielsweise durch

die Finanzierung von zusätzlicher Ausstattung, Erholungsmöglichkeiten und

Fortbildungen. Dafür zählt jeder Euro.

Quelle: Pressemeldung, 26.05.2023