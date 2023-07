Muldentalkliniken begeben sich in sicheres Fahrwasser (Pressemitteilung).

Erste strategische Maßnahmen greifen – Das Geschäftsjahr 2019 konnte mit einem deutlich geringen Fehlbetrag gegenüber dem Vorjahr erfolgreich abgeschlossen werden. Perspektivisch werden sich die Muldentalkliniken

mit dem weiteren Ausbau der Digitalisierung im Krankenhausbereich sowie geplanten

Neustrukturierungen medizinisch wie wirtschaftlich weiter etablieren.

Grimma/Wurzen, 30. Juni 2020.

In der vergangenen Woche wurde dem Aufsichtsrat das Jahresergebnis 2019

vorgestellt. Die Gesellschaft schließt einschließlich ihrer

Tochtergesellschaften das Geschäftsjahr 2019 mit einem Minus von rund 360.000

Euro ab. In 2018 belief sich das Jahresergebnis noch auf ein Minus von 3,7

Millionen Euro. „Es ist eine beachtliche Leistung, die hier klar hervorzuheben

ist. Ich bin von dem rasanten Tempo und der außerordentlich guten Qualität der

Umstellungen positiv beeindruckt“, betont Landrat Henry Graichen (CDU). Die

Maßnahmen, die in enger Abstimmung mit dem Landrat, dem Aufsichtsrat, der

Klinikleitung sowie dem Personalrat im vergangenen Jahr eingeleitet wurden,

haben erste Früchte getragen.

Im vergangenen Jahr wurden viele interne Prozesse geprüft, Synergien und

Kostenpotentiale identifiziert und konsequent genutzt. „Die ergriffenen

Maßnahmen haben sich bewährt und die Muldentalkliniken sowie ihre

Tochtergesellschaften in ein deutlich sicheres Fahrwasser gebracht. Auch für

die kommenden Jahre gilt es, unsere Prozesse weiter zu beobachten und noch

effizienter zu gestalten“, ergänzt Mike Schuffenhauer.

Muldentalkliniken im digitalen Zeitalter

Die Muldentalkliniken hatten es sich in 2019 insbesondere zur Aufgabe gemacht,

die digitalisierte Patientenakte einzuführen. Für die Umsetzung wurden

Fördermittel vom Freistaat Sachsen zur Verbesserung der Digitalisierung im

Krankenhausbereich zur Verfügung gestellt. Mike Schuffenhauer: „Ich bin sehr

stolz, dass wir dieses Projekt so schnell und zielorientiert umsetzen konnten

und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle gemeinsam an einem Strang

gezogen haben. Ein absoluter Vorteil der digitalisierten Patientenakte ist die

Zeitersparnis und das einfache Handling. Der Weg ins Archiv und die aufwendige

Suche der einzelnen Krankheitsverläufe und Diagnosen entfällt. Ärztinnen und

Ärzte können Patientenakten nun digital anfordern und 24/7 einsehen.“

Perspektivisch ist der weitere konsequente Ausbau der Digitalisierung geplant.

Neben der Patientenakte sollen künftig auch der Arztbrief sowie

Behandlungsverträge digitalisiert werden. Auch im Warenwirtschaftssystem des

Einkaufs sowie der Apotheke soll die Digitalisierung Einzug halten.

Neustrukturierung der Unternehmensgruppe

Zu der gemeinnützigen Gesellschaft der Muldentalkliniken gehören die

Krankenhäuser in Grimma und Wurzen, die Medizinischen Versorgungszentren in

Colditz, Wurzen und Grimma, eine Altenheimgesellschaft mit Häusern in Wurzen

und Brandis, ein ambulanter Pflegedienst sowie eine Servicegesellschaft. Im

Aufsichtsrat wurde beschlossen, dass die Altenheimgesellschaft Muldental

Muldentalkliniken GmbH Kutusowstraße 70

Gemeinnützige Gesellschaft 04808 Wurzen

Geschäftsführung Mike Schuffenhauer und Dr. Uwe Krause Tel. 03437/9378-1012

gGmbH und die Medizinischen Versorgungszentren, als Geschäftsbereich zur

Altenheimgesellschaft Muldental gGmbH gehörend, ab 1. August unter dem neuen

Namen Soziale Dienste Muldental gGmbH agieren werden. „Die Umbenennung verfolgt

zum einen eine einheitliche Kommunikation nach außen und zum anderen eine

bessere Abbildung der verschiedenen Geschäftsbereiche des Unternehmens. Niemand

vermutete in einer Altenheimgesellschaft die Wahrnehmung vertragsärztlicher

Versorgung durch unsere drei MVZ“ so Herr Schuffenhauer zur Umbenennung.

Daneben soll der gesamte Auftritt der Soziale Dienste Muldental gGmbH gemäß des

aktuellen Corporate Design der Muldentalkliniken gestaltet werden, um die

Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe der Muldentalkliniken deutlicher

hervorzuheben. Zur weiteren medizinisch- wirtschaftlich Stärkung der

Muldentalkliniken werden die beiden Abteilungen der Chirurgie in Grimma und in

Wurzen eine fachliche Neuausrichtung erfahren, sodass am Standort Grimma eine

standortübergreifende Klinik für Visceralchirurgie entsteht. Ziel soll es sein,

die minimalinvasiven chirurgischen Verfahren stringenter auszubauen. „Die

Verfahren der minimalinvasiven Eingriffe, umgangssprachlich auch

Knopflochoperationen genannt, bieten für die Patienten sehr viele Vorteile. Wir

sind gegenüber unseren Patienten verpflichtet, uns dieser Entwicklung

konsequenter zu stellen“, führt Schuffenhauer aus. Am Standort Wurzen soll sich

hingegen eine standortübergreifende Klinik für Orthopädie und Traumatologie

etablieren. „Hier sind wir aber noch in Diskussion mit unseren Mitarbeitern.“

Quartalsbericht 2020 positiv

Aufgrund der geplanten strategischen Maßnahmen erwarten die Kliniken und die

Tochtergesellschaften für die kommenden Jahre wieder positive Ergebnisse. „Wir

befinden uns schon jetzt auf einem sehr guten Weg. Der erste Quartalsbericht

2020 war überaus erfreulich. Wie das Geschäftsjahr 2020 letztlich abschließen

wird, kann aufgrund der derzeitigen Situation rund um die durch den

SARS-COV-2-Virus verursachte COVID-19-Pandemie nur schwer prognostiziert

werden. Unser Hauptziel ist es jedoch, unseren Versorgungsauftrag für die

Menschen in der Region auch in dieser schwierigen Zeit aufrechtzuerhalten. Mein

Dank und Respekt hierfür gilt unseren engagierten Mitarbeitern“, so

Schuffenhauer.

Angesichts der Diskussionen zu Strukturanpassungen in der sächsischen

Krankenhauslandschaft verweist Landrat Graichen auf die Erfahrungen der letzten

Monate: „Der Bestand von Krankenhäusern darf nicht nur vom Gewinn oder der

Kostendeckung abhängig gemacht werden. Eine leistungsstarke und ortsnahe

medizinische Versorgung der Bevölkerung ist elementar.“ Die dafür benötigten

Pflegekräfte sind derzeit jedoch Mangelware. Hier bietet der Landkreis seine

Hilfe an: „Wir planen am Berufsschulzentrum Wurzen den Ausbildungsgang

Pflegehelfer neu einzurichten“, informiert Graichen, der mit diesem Angebot die

Arbeit der kreiseigenen Gesellschaften aber auch anderer Pflegedienstleister

unterstützen will.

Muldentalkliniken GmbH Kutusowstraße 70

Gemeinnützige Gesellschaft 04808 Wurzen

Geschäftsführung Mike Schuffenhauer und Dr. Uwe Krause Tel. 03437/9378-1012

Kontakt für Rückfragen

Beatrix Hundt

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 03437 9378-1051

E-Mail: beatrix.hundt@kh-mtl.de

Die Muldentalkliniken sind der zuverlässige Gesundheitspartner der Menschen und

Kommunen im Landkreis Leipzig. Rund 1.000 Mitarbeitende der Unternehmensgruppe

sichern rund um die Uhr die regionale Grund- und Regelversorgung –

ISO-zertifiziert und auf dem neuesten medizinischen Stand der Forschung.

Darüber hinaus bieten die Muldentalkliniken anerkannte Spezialleistungen an,

beispielsweise in der Hand- und Fußchirurgie, im Bereich der chronischen Wunden

im zertifizierten Wundzentrum Grimma sowie in der Palliativmedizin in Wurzen

mit dem integrierten SAPV-Team.

Zur gemeinnützigen Gesellschaft der Muldentalkliniken gehören im Rahmen der

Unternehmensgruppe die beiden traditionsreichen Krankenhäuser in Grimma und

Wurzen, die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Colditz, Wurzen und

Grimma, die Altenheimgesellschaft Muldental gGmbH in Wurzen und Brandis sowie

die Servicegesellschaft. Alleingesellschafter des seit 1997 erfolgreichen

kommunalen Unternehmens ist der Landkreis Leipzig.

Quelle: Pressemitteilung, 30.06.2020