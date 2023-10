Neuaufstellung der Kaufmännischen Direktion im MEDICLIN Müritz-Klinikum abgeschlossen (Pressemitteilung).

Waren (Müritz), 31. März 2021. Zum 1. April übernimmt Sven Hendel die Position als Kaufmännischer Direktor des Müritz Klinikums. Der 37-Jährige wird unterstützt von Carsten Krüger, der dem Müritz-Klinikum als Kaufmännischer Direktor erhalten bleibt und für die

psychiatrischen Standorte verantwortlich ist.

„Mit dieser Mannschaftsaufstellung in der Kaufmännischen Direktion sind wir

präsent in den Standorten und damit nah an den Themen dran“ ist sich Philipp

Schlösser, Regionalgeschäftsführer bei MEDICLIN, sicher. „Das wird für den

Erfolg in den kommenden Jahren essentiell sein“.

Hendel hat bereits langjährige Erfahrung im Gesundheitswesen vorzuweisen. Nach

einem Trainee-Programm beim Klinikträger Paracelsus war er dort als

Abteilungsleiter für Finanz- und Rechnungswesen tätig und spezialisierte sich

in den folgenden Jahren weiter. 2016 wurde er Verwaltungsleiter der Paracelsus

Klinik Zwickau, ab 2017 dann zusätzlich Verwaltungsleiter der Paracelsus Klinik

Reichenbach. Dann folgte ein Wechsel zu einem kommunalen Träger: Hendel wurde

Kaufmännischer Leiter des Klinikums Landsberg am Lech und Leiter des

Chirurgischen MVZ Landsberg. Er wechselte bereits 2018 zurück zu Paracelsus und

wurde Leiter der Paracelsus Klinik Reichenbach. Weitere Paracelsus-Kliniken

managte er vorübergehend kommissarisch. Zusätzlich leitete er bis zuletzt auch

fünf MVZ Standorte der Paracelsus Kliniken.

„Das Müritz-Klinikum mit seinen Standorte hat viel Potenzial und viele

Möglichkeiten“ freut sich Sven Hendel, zu seiner neuen Aufgabe befragt. „Und“,

fügt der neue Kaufmännische Direktor hinzu, „ich freue mich wirklich, in der

Region künftig zu leben, in der ich in den letzten Jahren viel Freizeit und

Erholung verbringen konnte.“

Herausforderungen: Fachkräftemangel, Gesetzeslage und Digitalisierung

Herausforderungen für die Zukunft der Klinik sieht der gebürtige Greizer zum

einen im Fachkräftemangel, der deutschlandweit die Kliniken beschäftigt. „Es

geht aber nicht nur darum, neue Mitarbeiter*innen einzustellen, sondern eben

auch darum, die, die bereits da sind, zu halten. Das funktioniert nur durch

einen wertschätzenden und respektvollen Umgang untereinander und indem man die

Mitarbeiter*innen gezielt fördert, die sich weiterentwickeln möchten.“ Zum

anderen ist auch die Anpassung an die sich ständig ändernden Gesetzgebungen

eine der Herausforderungen der Gegenwart und nahen Zukunft. Und nicht zuletzt

ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen ein ganz großes Thema. Was Hendel

außerdem ein besonderes Anliegen ist: Die gute Zusammenarbeit mit den

niedergelassenen Ärzten und Partnerkrankenhäusern: „Ich bin ein absoluter

Freund davon, sektorenübergreifend Medizin zu denken – insbesondere auf dem

Land. Da wird definitiv der Auf- und Ausbau von medizinischer Zusammenarbeit

eine wichtige Herausforderung – der bei der Versorgungsqualität nicht nur in

Waren, sondern im gesamten Landkreis ein ganz wichtiger Aspekt sein wird.“

Regionalgeschäftsführer Philipp Schlösser sieht das ähnlich: „Das MEDICLIN

Müritz-Klinikum sieht sich vielen großen und kleinen Herausforderungen

gegenüber. Daher bin ich sicher, dass wir mit Herrn Hendel und Herrn Krüger

hier gut für die Zukunft aufgestellt sind.“

Pressekontakt:

Jelina Schulz

Pressereferentin

MEDICLIN Unternehmenskommunikation

Okenstr. 27

77652 Offenburg

Telefon 0781 / 488-189

E-Mail-Kontakt

Über das MEDICLIN Müritz-Klinikum

Das MEDICLIN Müritz-Klinikum ist ein Akutkrankenhaus mit dem gesamten

Versorgungsspektrum der Grund- und Regelversorgung mit Hauptsitz in Waren

(Müritz). Zum MEDICLIN Müritz-Klinikum gehört außerdem eine Klinik für

Psychiatrie, Psychotherapie Psychosomatische Medizin und eine Klinik für

Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik in

Röbel/Müritz mit Tageskliniken in Neubrandenburg und Parchim.

Das MEDICLIN Müritz-Klinikum ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen

Fakultät der Universität Rostock. Die Klinik hat eine Kapazität von 368 Betten

und beschäftigt rund 690 Mitarbeiter.

----------

Über MEDICLIN

Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 35 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen und

zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über rund 8.350 Betten/

Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.300 Mitarbeiter.

In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN dem Patienten die integrative

Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende

Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und

Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und

Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren

individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MEDICLIN – ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.