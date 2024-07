Neubau des Zentralkrankenhauses Malteser-Diako-Klinikum nimmt weiteren Meilenstein (Stadt Flensburg).

Wie bei Grundstücksangelegenheiten üblich in nichtöffentlicher Sitzung hat die Flensburger Ratsversammlung gestern über den Verkauf des Grundstücks für einen Krankenhausneubau beraten und dem Verkauf eines entsprechenden Grundstückes an der Peelwatt zugestimmt.

“Aus der Vision wird Wirklichkeit. Mit dem Verkauf des Grundstückes Peelwatt

kommen wir dem Bau eines niegelnagenneuen, modernen Zentralklinikums einen

entscheidenden Schritt näher. Der Planungsprozess ist komplex und viele zu

lösende Aufgaben liegen noch vor uns. Umso wichtiger ist es, dass wir jeden

dieser Schritte erfolgreich gehen und dieses ist einer davon“, stellt

Oberbürgermeisterin Simone Lange fest.

Stadtpräsident Hannes Fuhrig sieht in dem gestrigen Beschluss einen breiten

politischen Rückhalt für das Jahrhundertprojekt Zentralkrankenhaus: „Manche

politischen Diskussionen müssen im Detail schwierig und manchmal kontrovers

sein. Ich sehe aber insgesamt großen Rückenwind in unserer Ratsversammlung für

das Projekt.“

Edgar Möller als Vorsitzender des Ausschusses für Soziales und Gesundheit

unterstreicht: „Mit diesem Beschluss ist ein weiterer Meilenstein zum Bau des

neuen Krankenhauses geschafft. Gesundheitspolitisch steht Flensburg vor einer

guten Entwicklung.“

Dieser Ratsbeschluss umfasst nicht nur den eigentlichen Grundstücksverkauf,

sondern enthält auch Vereinbarungen über den Umgang mit den Altstandorten. Hier

erhält die Stadt zur Sicherstellung einer zielgerichteten Stadtentwicklung das

Vorkaufsrecht für die Grundstücke auf denen sich heute das St. Franziskus

Hospital und die Diakonissenanstalt befinden.

„Uns wurde in Aussicht gestellt alle klinischen Versorgungsstrukturen im neuen

MALTESER-DIAKO-KLINIKUM am neuen Standort Peelwatt zu integrieren. Daher

möchten wir nach Inbetriebnahme des Klinikneubaus die Altstandorte in zentraler

Innenstadtlage gerne für die Bereitstellung zusätzlichen Wohnraums verwenden.

Zur Nachnutzung unserer Grundstücke werden wir entsprechende Vereinbarungen mit

der Stadt treffen“, so Klaus Deitmaring, Geschäftsführer der Malteser.

Für die Entwicklung der Altstandorte werden Letter of Intent geschlossen.

Hierbei steht die Entwicklung eines urbanen, nutzungsgemischten Quartiers mit

einem Vorrang für Wohnen obenan. Am Standort Franziskus ist dabei auch ein

Sondergebiet Einzelhandel denkbar. Die Stadt wird dabei prüfen, welche

stadtplanerischen Ideen und Konzepte den Einsatz von Städtebaufördermitteln

ermöglichen.

Im Zusammenhang mit den Planungen für das neue Zentralkrankenhaus ist das Thema

der Sicherstellung der Möglichkeit von Schwangerschaftsabbrüchen in der

Öffentlichkeit diskutiert worden. Hierzu wird im Ratsbeschluss festgestellt:

Das Vorhalten eines Angebotes zu Schwangerschaftsabbrüchen ist Teil der

öffentlichen Daseinsvorsorge. Bis zum Zeitpunkt der Fusion ist das Angebot

gesichert. Für die Übergangsphase bis zum Umzug in das neue Zentralkrankenhaus

wird eine Übergangslösung in der Nähe des Altstandortes angestrebt.

„Mir ist es wichtig, gemeinsam mit der Stadt und anderen für die Übergangszeit

der fusionierten Zweihäusigkeit ein gutes Angebot zu schaffen. Das entbindet

uns aber nicht davon, schon jetzt eine zukunftsfähige und geeignete

Versorgungsstruktur für Schwangerschaftsabbrüche für die Zeit des neuen

Standortes Am Peelwatt zu entwickeln und aufzubauen, die medizinische

Anforderungen ebenso berücksichtigt wie soziale. Daran arbeiten wir schon jetzt

gemeinsam und intensiv.“ So Dirk Outzen, Rektor der DIAKO.

Am Diskussionsprozess für die Schaffung einer endgültigen Lösung wird sich die

Diakonissenanstalt also beteiligen und mitwirken. Geprüft werden sollen dabei

auch der Bau und Betrieb und damit einhergehende Investitions- und

Betriebskosten eines kooperativen ärztlichen Versorgungszentrums in

unmittelbarer Nähe zum Malteser-Diako-Klinikum, welches das Angebot um die

Schwangerschaftsabbrüche in einem unmittelbaren klinischen Umfeld ergänzt.

Unberührt davon besteht ein Sicherstellungsauftrag durch das Land

Schleswig-Holstein.

Quelle: Stadt Flensburg, 28.01.2022