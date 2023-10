Neubesetzung im Vorstand der Bezirkskliniken Schwaben (Pressemitteilung).

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Schwaben hat in seiner jüngsten Sitzung den Vorstand des Kommunalunternehmens zum 1. Februar 2021 neu besetzt. Zum neuen Vorstandsvorsitzenden wurde der 39-jährige Stefan Brunhuber berufen, der derzeit Geschäftsführer des Therapiezentrums Burgau ist.

Das teilte Bezirkstagspräsident Martin Sailer mit, der zugleich

Verwaltungsratsvorsitzender der Bezirkskliniken ist. Zum neuen

stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden wurde Wolfram Firnhaber (56) berufen,

der dem Vorstand bereits seit 1. Januar 2019 angehört. Darüber hinaus wurde

Prof. Dr. Alkomiet Hasan zum Vorstand Krankenversorgung berufen. Der 38-jährige

Hasan ist ärztlicher Leiter des Bezirkskrankenhauses (BKH) Augsburg sowie

Inhaber des neu eingerichteten Lehrstuhls für Psychiatrie und Psychotherapie an

der medizinischen Fakultät der Universität Augsburg.

Mit Wirkung zum 31.01.2021 scheiden die beiden langjährigen, verdienten

Vorstandsmitglieder Thomas Düll (57) und Winfried Eberhardinger (65) aus ihren

jeweiligen Ämtern aus. Thomas Düll ist seit 2008 Vorstandsvorsitzender des

Kommunalunternehmens, Winfried Eberhardinger ebenfalls seit 2008

stellvertretender Vorstandsvorsitzender. „Beide haben sich in den Jahren ihrer

Vorstandstätigkeiten um das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Schwaben

verdient gemacht. Für ihren engagierten Einsatz in all den Jahren dankt ihnen

der gesamte Verwaltungsrat sehr herzlich“, so Vorsitzender Sailer.

Quelle: Pressemitteilung, 29.10.2020