Neue Doppelspitze in der Geschäftsführung des Robert-Bosch-Krankenhauses Stuttgart (Pressemitteilung).

Das Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) stellt sich mit einer neuen Doppelspitze in der Geschäftsführung auf. Frank Kohler übernimmt zum 1. Juli 2020 die Position des stellvertretenden Geschäftsführers. Gemeinsam mit dem

Medizinischen Geschäftsführer, Prof. Dr. med. Mark Dominik Alscher, wird er im

Führungsduo die Geschicke der Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH verantworten.

Bei der Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH mit ihren Standorten Klinik Schillerhöhe

und Klinik Charlottenhaus und dem Medizinischen Versorgungszentrum stehen

künftig ein Mediziner und ein Ökonom an der Spitze. Geschäftsführung und

Gesellschafter der Robert Bosch Stiftung GmbH, die Trägerin des

Robert-Bosch-Krankenhauses ist, haben Frank Kohler zum 1. Juli 2020 zum

stellvertretenden Geschäftsführer ernannt. Gemeinsam mit dem langjährigen

Medizinischen Geschäftsführer, Prof. Dr. med. Mark Dominik Alscher, wird er die

Geschäfte des Klinikunternehmens mit rund 2.700 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern leiten. Kohler übernimmt zudem kommissarisch die Position des

Kaufmännischen Geschäftsführers Dr. Rolf Zettl, der die Krankenhaus GmbH aus

familiären Beweggründen auf eigenen Wunsch zu Ende Juni verlassen hat.

Das Robert-Bosch-Krankenhaus befindet sich in einem Prozess weitreichender

Veränderung. Am Standort des RBK am Burgholzhof entsteht bis 2025 der Bosch

Health Campus – Stuttgarts neues Zentrum für patientenorientierte

Spitzenmedizin mit den Schwerpunkten Behandlung, Forschung und Bildung. Bereits

fast fertiggestellt ist der Neubau des Robert Bosch Centrums für

Tumorerkrankungen. Neben den baulichen Erweiterungen bringt der Bosch Health

Campus auch ein neues, modernes Prozessmanagement und eine Neustrukturierung

mit sich – zum Nutzen der Patienten und der Mitarbeiter. „Mit Frank Kohler

gewinnt das Robert-Bosch-Krankenhaus einen versierten Experten und erfahrenen

Kaufmann, der neben Kenntnissen im Gesundheitswesen aufgrund seiner

langjährigen Tätigkeit für die Robert Bosch GmbH auch einen guten ,Blick von

außen‘ mitbringt“, sagt Dr. Hans-Werner Cieslik, Geschäftsführer der Robert

Bosch Stiftung GmbH.

Frank Kohler ist Diplom-Betriebswirt und seit über 25 Jahren für die

Bosch-Gruppe in unterschiedlichen Managementpositionen tätig. 2018 kam der

56-Jährige an das Robert-Bosch-Krankenhaus, um dort das Projekt Management

Office aufzubauen und klinische Kernprozesse neu zu gestalten. Zuletzt

verantwortete Kohler als Chief Operating Officer mehrere wichtige strategische

Bereiche der Kliniken.

Das neue Führungsduo ist bereits seit zwei Jahren ein eingespieltes Team. „Mit

dieser Doppelspitze, die mit dem Robert-Bosch-Krankenhaus bereits bestens

vertraut ist, ist das Haus für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Die neue

Geschäftsführung wird auf das bisher Erreichte aufbauen, weitere

Veränderungsprozesse anstoßen und das breite Behandlungsspektrum auf

universitärem Niveau weiterentwickeln“, ist Cieslik überzeugt.

Quelle: Pressemitteilung, 30.06.2020