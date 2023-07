Neue Doppelspitze in der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist (Pressemitteilung).

Ab 1. Juli steigt Alexandru Cazan als stellvertretender Direktor der Stiftung und weiterer Geschäftsführer der Unternehmen Krankenhaus Nordwest, Hospital zum Heiligen Geist, Fachärztezentrum Frankfurt GmbH sowie Hospital-Service &

Catering GmbH ein. Er wird zusammen mit der Direktorin und Vorsitzenden der

Geschäftsführung Dr. Rafaela Korte die Stiftung und ihre Unternehmen künftig

als Doppelspitze leiten.

Mit dem neuen Managementmodell richtet die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist

ihre Führungsstuktur neu aus, um die Herausforderungen im Gesundheitswesen

erfolgreich zu meistern sowie dem positiven Entwicklungsprozess und dem stark

gewachsenen Aufgabenspektrum Rechnung zu tragen. „Ich freue mich, dass die

Leitung der Stiftung und die Geschäftsführung für unsere Einrichtungen ab Juli

mit einer Doppelspitze besetzt sein werden“, betont Stefan Majer, Stadtrat und

Senior des Pflegamts der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist. „Ich bin

überzeugt davon, dass Herr Cazan in enger Zusammenarbeit mit Frau Dr. Korte die

strategische Ausrichtung der Stiftung und ihrer Einrichtungen weiter stärken

wird", so Majer.

„Mit Herrn Cazan konnten wir einen erfahrenen Krankenhausmanager gewinnen“,

freut sich Dr. Rafaela Korte auf die tatkräftige Unterstützung durch ihren

neuen Kollegen, der ihr aus der gemeinsamen Zeit bei der BG Unfallklinik

Frankfurt am Main gGmbH bereits vertraut ist. „Die Stiftung und die Unternehmen

werden davon profitieren, dass wir diese Herausforderungen nun gemeinsam

angehen können“, betont Dr. Korte mit Blick auf die zunehmend komplexeren

Anforderungen im Krankenhausmanagement sowie die anstehenden Investitionen in

die Infrastruktur und die Weiterentwicklung der baulichen Zielplanung.

Alexandru Cazan studierte Betriebswirtschaft in Paderborn und Trier und

spezialisierte sich früh auf das Management von Einrichtungen im

Gesundheitswesen. In den letzten 15 Jahren konnte der 40-jährige

Krankenhausmanager in Führungspositionen verschiedener Kliniken Erfahrungen

sammeln und war darüber hinaus mehrere Jahre in einem auf die

Krankenhausbranche spezialisierten Wirtschaftsprüfungs- und

Beratungsunternehmen tätig. Zuletzt hatte er die Position als Kaufmännischer

Direktor und Prokurist an der BG Unfallklinik Frankfurt am Main gGmbH inne.

Alexandru Cazan sagt zu seinem Start: „Ich danke dem Aufsichtsrat für das mir

entgegengebrachte Vertrauen. Die Zukunft der Stiftung mitzugestalten, ist eine

Herausforderung, die ich gerne annehme. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben

und die Zusammenarbeit mit Dr. Rafaela Korte, den Führungskräften und allen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“



Für die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist sind insgesamt 2.700 Mitarbeiter

tätig. Jährlich werden in den Krankenhäusern der Stiftung 77.000 Patienten

behandelt. Die Stiftung ist gut aufgestellt und die dazugehörigen Krankenhäuser

behaupten sich erfolgreich im wettbewerbsintensiven Umfeld des

Rhein-Main-Gebietes.

Quelle: Pressemitteilung, 07.07.2020