Neue Doppelspitze leitet Raphaelsklinik und Clemenshospital der Alexianer Münster

Alexianer Münster: Raphaelsklinik und Clemenshospital bekommen gemeinsame Klinikführung (Pressemitteilung).

Andreas Barthold und Maik Büscher übernehmen Klinikführung in Münster. Seit dem 1. April 2022 stehen die Raphaelsklinik und das Clemenshospital in Münster unter neuer Leitung. Die beiden Alexianer-​Häuser werden fortan von Andreas Barthold und Maik Büscher geführt. Der bisherige Regionalgeschäftsführer

Hartmut Hagmann wechselt auf eigenen Wunsch zur Fachklinik Hornheide.

„Die Krankenhauslandschaft steht vor besonderen Herausforderungen“, wissen

beide Geschäftsführer nur zu gut. Covid, Personalmangel, aber auch behördliche

und politische Maßgaben bestimmten die Rahmenbedingungen derzeit. Andreas

Barthold ist ein Alexianer-​Urgestein und bereits seit mehr als 30 Jahren in

verschiedenen Positionen bei der katholischen Krankenhausgruppe tätig. Barthold

bleibt zudem einer der Hauptgeschäftsführer der Alexianer Holding (rund 28.000

Mitarbeitende bundesweit), ebenfalls mit Sitz in Münster. Maik Büscher kam im

Jahr 2020 zu den Alexianern und war dort zunächst im Consulting tätig, bevor er

Ende 2021 in die Geschäftsführung von Clemenshospital und Raphaelsklinik

einstieg.

Quelle: Pressemitteilung, 01.04.2022