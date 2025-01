Am Westallgäu-Klinikum: OSK eröffnet neue Aufnahmestation für OP-Patienten (Pressenachricht).

Mit der Eröffnung der Elektiven Aufnahmestation (EAS) beginnt eine neue Ära der Patientenaufnahme im Krankenhaus. Mit innovativen Abläufen, enger Verzahnung zwischen den Teams und einer spürbaren Entlastung der Stationen setzt die EAS neue Maßstäbe in der Organisation und Empathie der Patientenversorgung. Mit großer Freude und Zuversicht wurde kürzlich die neue Elektive Aufnahmestation (EAS) am Westallgäu-Klinikum in Wangen eröffnet. Diese „geplante“ Aufnahme betrifft Patienten, die nicht akut erkrankt sind, aber eine zeitnahe stationäre Abklärung benötigen. Aufnahme- und Entlassvorgänge werden hier ideal aufeinander abgestimmt, um möglichst effizient zu arbeiten.

Bei der Eröffnungsfeier hob Sarah Huber, Leitung Pflege und Prozessmanagement, die Bedeutung des Projekts für die Patientenversorgung und die tägliche Arbeit des medizinischen Personals hervor. „Eine schnelle und professionelle Aufnahme ist der erste Schritt zu einer erfolgreichen Heilung. Hier im EAS wird die Grundlage für die Behandlung unserer Patienten gelegt,“ erklärte Huber in ihrer Ansprache. Sie betonte, dass diese neue Station nicht nur die Effizienz im Krankenhaus steigert, sondern auch sicherstellt, dass sich Patientinnen und Patienten vom ersten Moment an „gut aufgehoben“ fühlen.

Die EAS in Wangen ist im ersten Stock untergebracht und verfügt derzeit über sechs Betten. Sie dient der Aufnahme elektiver Patienten, die am Eingriffstag direkt zur Operation oder Intervention vorbereitet werden. Dies geschieht gemäß fachabteilungsspezifischen Standards, sodass jeder Patient individuell und optimal betreut werden kann. Durch die Einführung der EAS kann außerdem eine spürbare Entlastung der peripheren Stationen, insbesondere in den frühen Morgenstunden, erreicht werden.

Sarah Huber bedankte sich ausdrücklich bei den Architekten, dem Baupersonal sowie dem medizinischen und administrativen Team für die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts. Ein besonderer Dank galt Melonie Collins-Untereiner und ihrem Team, die mit unermüdlichem Einsatz die Planung der neuen Station koordiniert haben.

„In unserem Krankenhaus geht es nicht nur um Technik und Wissen – es geht vor allem um die Menschen. Unsere Patientinnen und Patienten müssen sich bei uns sicher, gut aufgehoben und verstanden fühlen,“ betonte Huber.

„Mit der Eröffnung der EAS Wangen leben wir diese Systematik jetzt in beiden Häusern der Oberschwabenklinik“, freut sich Pflegedirektor Swen Wendt. „Das ist ein Aushängeschild für uns und ein wichtiger Fortschritt hin zu noch mehr Patientenzentrierung.“

Quelle: Pressenachricht, 02.01.2025