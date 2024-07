Neue Führungsspitze für die Krankenhäuser Leonberg und Herrenberg (Klinikverbund Südwest).

Nicolai Stolzenberger übernimmt zum Jahreswechsel die Regionaldirektion. Die Krankenhäuser Leonberg und Herrenberg innerhalb des Klinikverbundes Südwest bekommen zum 1. Januar einen neuen Regionaldirektor. Wie vergangene Woche im Aufsichtsrat der Kreiskliniken Böblingen gGmbH vorgestellt, verantwortet

Nicolai Stolzenberger ab dem Jahreswechsel die operative Führung der beiden

Häuser inklusive der laufenden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Dazu

gehören auch die an den beiden Standorten laufenden Projekte zur

Campusentwicklung. Der 33-jährige komplettiert somit neben Gerald Tomenendal

(Klinikum Sindelfingen-Böblingen) und Alexandra Freimuth (Kreisklinikum

Calw-Nagold) als einer von drei Regionaldirektoren(-innen) im Klinikverbund

Südwest wieder die oberste Führungsebene.

Nicolai Stolzenberger ist ausgewiesener Experte im Gesundheitswesen mit einem

Masterabschluss in Business Management. Er leitete in den vergangenen drei

Jahren die Kliniken Bietigheim-Vaihingen innerhalb der Regionalen Kliniken

Holding (RKH) mit Sitz in Ludwigsburg und ist somit auf dem Gebiet der

kommunalen Trägerschaft bestens bewandert. Durch seine Ausbildung zum

Gesundheits- und Krankenpfleger, einem anschließenden Bachelorstudiengang in

BWL/Gesundheitsmanagement und einem Traineeprogramm für Nachwuchsführungskräfte

eignete er sich in über 14 Jahren bei den RKH- Kliniken umfassendes Wissen im

Management von Krankenhäusern an.

Quelle: Klinikverbund Südwest, 26.10.2021