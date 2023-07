Neue Kaufmännische Direktorin am Universitätsklinikum Regensburg (UKR) (Pressemitteilung).

Gestern hat die neue Kaufmännische Direktorin am Universitätsklinikum Regensburg (UKR) ihre Arbeit aufgenommen. Mit Sabine Lange, MBA, übernimmt eine im Gesundheitswesen langjährig erfahrene Frau das Vorstandsamt. Zum 1. Juli 2020 gibt es einen personellen Wechsel im Vorstand des

Universitätsklinikums Regensburg: nach mehr als 13 Jahren verlässt der

bisherige Kaufmännische Direktor, Klaus Fischer, das UKR. Die Aufgabe übernimmt

Sabine Lange, MBA.

Ausgewählt wurde Sabine Lange durch eine vom Aufsichtsrat des UKR eingesetzte

Findungskommission, das Bayerische Kabinett und der Aufsichtsrat bestätigten

die Personalie. Für ihre neue Aufgabe bringt Sabine Lange hohe Kompetenz mit,

die sie in 20 Jahren in Krankenhäusern und Krankenhauskonzernen öffentlicher,

privater und freigemeinnütziger Träger erwarb.

Frau Lange, zuletzt waren Sie an den Kliniken der Schwesternschaft München vom

Bayerischen Roten Kreuz e.V. tätig. Was hat Sie bewogen, ans

Universitätsklinikum Regensburg zu wechseln?

Ich wollte gern wieder in der Universitätsmedizin tätig werden, denn die

vielfältigen Interaktionen zwischen Krankenversorgung, wissenschaftlicher

Arbeit und der Ärzteausbildung finde ich besonders spannend. Das UKR als

Maximalversorger bietet dabei sehr interessante medizinische und

wissenschaftliche Schwerpunkte in vielen Fachabteilungen.

Die Universitätsmedizin ist aufgrund ihrer engen Verflechtung von Wissenschaft,

Lehre und Krankenversorgung ein besonderer Bereich im Gesundheitswesen. Welche

Erfahrungen bringen Sie hierfür mit?

Als stellvertretende Kaufmännische Direktorin war ich zwei Jahre lang am

Universitätsklinikum Ulm tätig. Das war eine intensive Zeit mit vielen

Neuerungen und Projekten sowohl in der Patientenversorgung als auch in der

Forschung. Aus diesen Herausforderungen ziehe ich wertvolle Erkenntnisse für

die strategische Weiterentwicklung der Universitätsmedizin.

Als Kaufmännische Direktorin tragen Sie Verantwortung für einen der größten

Arbeitgeber der Region mit fast 5.000 Mitarbeitern. Auf wen dürfen sich die

Mitarbeiter des UKR freuen? Wie würden Sie sich selbst kurz skizzieren?

Mir ist es wichtig, meinem Gegenüber gut zuzuhören und mit Empathie zu

begegnen. Herausforderungen und Probleme gehe ich gern entscheidungsfreudig und

handlungsorientiert an. Dabei macht es mir besondere Freude, die Blickwinkel

vieler verschiedener Berufsgruppen, wie man sie unter dem Dach eines

Universitätsklinikums findet, einzubinden und gemeinsam Lösungen zu

entwickeln.

Welche Vision bringen Sie für das Universitätsklinikum Regensburg mit? Wohin

möchten Sie das Haus mit Ihrer Arbeit entwickeln?

Die große Herausforderung ist es, die hochwertige Krankenversorgung, das

erfolgreiche wissenschaftliche Arbeiten und die anerkannte Ärzteausbildung des

Universitätsklinikums Regensburg für die Zukunft weiterzuentwickeln und mit

einer langfristig soliden Finanzierung zu vereinbaren. Es ist mir wichtig,

hierbei alle Mitarbeiter mitzunehmen, um das UKR auch weiterhin als starken

Gesundheitspartner für die Menschen in der Region zu verankern.

Spitze in der Medizin. Menschlich in der Begegnung.

Das Universitätsklinikum Regensburg (UKR) versorgt jährlich etwa 35.500

Patienten stationär sowie ca. 154.000 ambulant. Hierfür hält das UKR 839 Betten

und 52 tagesklinische Behandlungsplätze bereit (von insgesamt 1.087 universitär

betriebenen Betten der Fakultät für Medizin der Universität Regensburg). In 31

human- und zahnmedizinischen Kliniken, Polikliniken, Instituten und Abteilungen

beschäftigt das Universitätsklinikum Regensburg mehr als 4.900 Mitarbeiter.

Ausgerichtet ist das Universitätsklinikum Regensburg auf Hochleistungsmedizin,

insbesondere in den Gebieten der Transplantations- und Intensivmedizin sowie

onkologischer und kardiovaskulärer Erkrankungen. Bei der durchschnittlichen

Fallschwere („Case-Mix-Index“) liegt das UKR an der Spitze der deutschen

Universitätsklinika. Neben der Patientenversorgung der höchsten

Versorgungsstufe ist das UKR gemeinsam mit der Fakultät für Medizin der

Universität Regensburg für die Ausbildung von rund 2.150 Studierenden (Human-

und Zahnmedizin) sowie für die medizinische Forschung verantwortlich.

Gemeinsames Ziel aller Mitarbeiter sind die optimale medizinische und

pflegerische Versorgung der Patienten sowie ein wertschätzendes Miteinander im

Team.

Quelle: Pressemitteilung, 02.07.2020