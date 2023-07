Neue Kaufmännische Direktorin der MEDICLIN Dünenwald Klinik (Pressemitteilung).

Die neue Kaufmännische Direktorin arbeitete bereits seit 2013 eng mit ihrem Vorgänger zusammen und kennt den Standort gut. Seit 1. Januar 2022 ist Katharina Weckwerth Kaufmännische Direktorin der MEDICLIN Dünenwald Klinik in Trassenheide. Sie löst damit den langjährigen Kaufmännischen Direktor Holger Kötzsch ab, der sich Ende 2021 in den

Ruhestand verabschiedete. Nach einem BWL-Studium mit den Schwerpunkten Gesundheitsmanagement und –ökonomie begann Weckwerths Weg bei MEDICLIN 2011 in der Unternehmenszentrale

in Offenburg. Hier arbeitete sie etwa zweieinhalb Jahre im Controlling. „Ich

bin sehr zahlenaffin, doch mir kam bei dieser Arbeit der Kontakt zu Menschen zu

kurz“, erläutert sie.

Im November 2013 wechselte sie daher in die Dünenwald Klinik und kehrte so in

ihre Heimatregion zurück.

